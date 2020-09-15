Самый лучший детсад

Этот год можно назвать строительным бумом для ДОУ: в районе одновременно возводятся 5 дошкольных учреждений, в том числе 3 из них расположены в Сипайлово. Один из них появится по улице Юрия Гагарина, 44/2.



Площадь нового трехэтажного детского сада составит около 5000 квадратных метров, и он рассчитан на 190 мест. В учреждении появятся восемь групповых помещений, в том числе 3 – ясельных, 5 – дошкольных, кружковые, музыкальный и физкультурный залы.



Здание будет оборудовано двумя лифтами – малым и грузовым. В частности, малый, грузоподъемностью 250 кг, рассчитан на подъем пищи, а грузовой предусмотрен, в том числе и для маломобильных групп населения.



- На первом этаже расположена комната для приготовления пищи. Оттуда на малом лифте приготовленную еду и все продукты можно будет отправлять, а на верхних этажах персонал уже будет встречать. Сделано для удобства и так скажем это «ноу-хау» в этом детском садике, – отметил начальник участка подрядной организации Артур Мухарямов.



В настоящее время ведутся работы по прокладке наружных и внутренних коммуникаций, отделочные работы, благоустройство территории. Объект планируются сдать в эксплуатацию с оформлением всей документации до конца года.



- Идет этап завершения благоустройства, укладываются бордюры и тротуары из брусчатки. Основание готовится под резиновое покрытие общей площадью 1600 квадратных метров, параллельно завозятся малые архитектурные формы. К их монтажу планируем приступить уже в ближайшее время, – продолжил Артур Мухарямов. – Также демонтируем временное ограждение и параллельно устанавливаем новые.



Особое внимание будет уделено безопасности детей: камеры видеонаблюдения установят как снаружи по периметру всей территории, так и внутри. Заходить в учреждение можно будет только с помощью магнитного замка, а у охранников появится своя комната.



Иван ЗАРОКОВ.