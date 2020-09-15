Чем живет Нижегородка?

Глава администрации города Ульфат Мустафин совершил рабочую поездку по социальным объектам района, сначала посетив Центр образования №25 с углубленным изучением татарского языка.

Эврика!

В настоящее время школа переживает капитальный ремонт, происходящий в рамках республиканской программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения». Немалая часть работ уже выполнена в два предыдущих года. По словам директора Ильдара Саяпова, ныне был утеплении фасад, обновлены оконные блоки и электроснабжение. Система отопления стала более надежной, а столовая встретила школьников, блистая современной отделкой. Качество проведенных работ подтвердила специальная комиссия, но самыми главными «критиками» стали дети.

- Сейчас, заходя в класс, спросил: «Нравится вам столовая?». И все ребята хором дали положительный ответ! Здесь действительно красиво, ярко, современно, - отметил мэр.

В ходе визита он ознакомился с организацией обучения, пообщался с представителями родительского комитета.



Во дворе молодежного центра «Эврика» Ульфат Манскрович осмотрел недавно установленный памятник учителям и учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Известно, что в своей ранней версии скульптура была установлена в 1967 году. Обновив ее спустя 53 года, нижегородцы также планируют поставить здесь стелу с фамилиями земляков, ушедших на фронт. Вердикт его был коротким: историческую память надо восстанавливать, равно как и активно проводить с молодежью воспитательно- патриотическую работу.

«Алые паруса»

Так называется объединение молодежных клубов, которые глава города посетил в рамках своей поездки. Расположившись в здании школы № 12, клубчане принимают до трёхсот детей и подростков. Кружков и секций много, отдельного заслуживает небольшой музей.

В годы Великой Отечественной войны здесь располагался эвакогоспиталь, потом - школа, которую закрыли в 2010 году. Спустя шесть лет здание вновь вернули детям. Тем не менее часть построек уже отметила полувековой юбилей, потому требует реконструкции. Учитывая это, Ульфат Мустафин поручил провести обследование объекта и предложить варианты его ремонта.

- Следует тщательно изучить фундамент, стены, кровлю и посмотреть все варианты решения, - резюмировал он.

Завершающим пунктом визита стал стадион «Нижегородец». Еще недавно это пространство было заброшенным, ныне же оно переживает второе рождение: здесь создается новое футбольное поле.

- Раньше это был полностью оборудованный спортивный объект с раздевалками и душевыми комнатами, он принадлежал фанерно-плиточному комбинату. С годами вся инфраструктура обветшала и была снесена, осталось лишь само поле, - рассказал глава администрации района Олег Котов, - сегодня работа здесь ведется в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ». Хотим сделать зону для зрителей, ограждение с освещением, также поставим тренерский корпус. А рядом с футбольным полем появится многофункциональная хоккейная площадка.

Иван БЕГМА.