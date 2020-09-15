Самому сильному – баран!

Скачки казаков, песни и танцы в народных костюмах – предъюбилейное мероприятие в деревне Локотки напоминало сабантуй, правда, в уборах осени. Больше всего зрителей собрало соревнование по борьбе корэш на кубок главы администрации района, в том числе и почетного гостя, четырехкратного победителя турнира «Самый сильный человек России» Эльбруса Нигматуллина.

- Это первый открытый турнир по борьбе корэш, посвященный 85-летию со дня образования района, - рассказал глава администрации района Илвир Нурдавлятов.

Состязания собрали более 70 спортсменов из городов и районов республики, а также из Оренбургской области. Борьба проходила в пяти весовых категориях и абсолютном зачете. В схватке за звание сильнейшего борца встретились два чемпиона мира. В финальном поединке сильнее оказался представитель Уфы Радиф Акчурин и как победитель завоевал главный приз – барана, которого по традиции перекинул на плечи. Айгиз Зайнетдинов из Миякинского района получил «серебро», но остался доволен своим результатом и общей атмосферой праздника.

- В этом районе я прожил и живу большую часть жизни, - отметил заместитель председателя Государственного Собрания - Курултая РБ Рустем Ахмадинуров. – Турнир получился захватывающим, и победила в нем как всегда дружба. Самый сильный человек России -

Эльбрус Нигматуллин, это и так ясно, поэтому он решил в турнире не заявляться.

На площадке развернулись сразу несколько зон активности: спортивная, концертная, выставочная, «Проектируем будущее Кировского района» с участием общественных организаций и НКО.

Показательные выступления продемонстрировали участники хуторского казачьего общества «Бельское казачество» Уфы, свои концертные номера дарили артисты Сада им. С.Т. Аксакова, Объединение детских, подростковых и молодежных клубов «Йешлек», дома культуры деревни Искино, центра местных инициатив и детской музыкальной школы им. Н. Сабитова.

Также на площадке расположилась выставка сувениров и национальных костюмов, гости смогли увидеть конный спектакль центра иппотерапии.

Почетными гостями праздника стали депутат Госсобрания -Курултая РБ Ильдар Каримов, депутат Горсовета Уфы Павел Васильев, заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов, прокурор района Ильгам Хабибуллин, главы Демского и Ленинского районов столицы.

В завершение Илвир Нурдавлятов вручил благодарственные письма всем, кто оказал поддержку в проведении этого масштабного события.

Зиля БАДРИЕВА.