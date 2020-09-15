Спешат райдеры на татами

Во дворе многоквартирного дома № 16 по улице Дагестанской с утра ??? оживленно: одни настилают ковровую дорожку, другие украшают импровизированную сцену цветами, а музыканты устанавливают колонки – здесь открывается спортивная площадка.

А они даже вспомнили детство, поиграв с детишками в мяч, проехали на самокате.

– Жители этого МКД не раз обращались в администрацию района с просьбой облагородить имеющуюся территорию: поменять песок и по возможности расширить, но мы пока не могли выделить на это средств. На выручку пришла программа «Реальные дела», – говорит глава администрации района Айдар Базгудинов.

Весной благоустройство спортивной зоны включили в перечень наказов депутатам Государственного Собрания – Курултая РБ партии «Единая Россия». Жильцы долго не могли определиться какую же площадку обустроить, но компромисс был найден, когда обратили внимание на поляну рядом с домом. В итоге всего за два месяца спортивная площадка не только обновилась, но и стала многофункциональной: один сектор покрыли резиновой крошкой для игр в футбол и баскетбол, а во второй завезли мелкий песок для волейбола.

– Я люблю волейбол – до этого приходилось заниматься и в зале, и на площадке в парке, а иногда с ребятами тут перетягивали сетку. Теперь не нужно далеко ехать – во дворе появилась крутая площадка, – не нарадуется тому, что произошло ученик 7 класса Марат Арсланов.

Резиновое покрытие также удобно для занятий и другими видами спорта, например, после того, как сыграли в футбол, мальчишки могут покататься на самокатах или выполнить «пируэты» на скейтбордах. Также комфортно будут чувствовать себя и роллеры. Срок службы покрытия – не менее 10 лет при бережном отношении и правильном уходе.

– «Реальные дела» работают по наказу жителей, когда люди обращаются к депутатам. С 2015 года по городу исполнено более 500 заявок, а по республике свыше 5000, – говорит вице-мэр и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алина Сулейманова.

Она отмечает, что хороший инструмент для изменения жизни в лучшую сторону и получения позитивных эмоций – активность самих жителей. Для этого достаточно иметь желание и чуть-чуть потрудиться над оформлением заявки, а все финансирование и исполнение берут на себя организаторы проекта. Надо сказать, прием заявок на следующий год продолжится до 25 сентября. С подробностями можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии «ЕР».

подверстка

Упорством и трудом

Если на помощь горожанам и спортсменам-любителям приходят чиновники, то о профессиональных спортсменах заботятся федерации. При поддержке Федерации тхэквондо республики в Деме открылся центр спортивной подготовки по этому виду единоборств.

– Филиал федерации действует в районе с 2011 года и ранее базировался в школе № 113. Идея расшириться и более масштабно охватить спортсменов возникла, когда наши воспитанники попали в состав сборной республики и России. Но нашим планам помешала нагрянувшая пандемия, и все же, мы сумели завершить начатое к новому учебному году, – говорит руководитель филиала спортивной Федерации тхэквондо ГТФ в Демском районе Алексей Казбулатов.

Занятия уже начались: тренировки ведутся как для начинающих борцов, так и для профессиональных спортсменов. Надо сказать, что чемпионов здесь немало: около пятидесяти призеров первенств и чемпионатов РБ, более десятка победителей федеральных и международных соревнований. Также есть и представители сборной республики в России. Немало воспитанников, желающих остаться в родных пенатах и подготовить себе замену. Так, например, старший тренер Александр Козьмин – воспитанник этой же школы.

– Я тогда работал тренером и до сих пор помню, как 12-летнего Сашу привела в секцию бабушка, незнавшая, куда деть неиссякаемую энергию внука. Немногословный, невысокого роста отличался от сверстников своим усердием и упорством. Если отрабатывали технику, он никогда не уходил из зала, пока не выполнял элемент без единой промашки, – вспоминает Алексей.

Сейчас Александр уже сам тренирует детей и следует наставлениям учителя: только чуткое отношение к каждому дает результаты и воспитывает волю к победе.

– Каждый спортсмен индивидуален, и у каждого свои особенности, кому-то достаточно совета и подсказки, а в ком-то нужно воспитывать характер, – говорит он.

Например, был у него в учениках Максим – пришел к ним в 13 лет, в хорошей физической форме, с победами. Правда, за три года тренировок поменял несколько тренеров. Оказалось, что ему не хватало дисциплинированности: подросток часто пропускал занятия, пренебрегал советами наставника и даже имел вредные привычки. И хотя у парня были перспективы, пришлось распрощаться, так как без ответственного подхода к спорту невозможно подняться на пьедестал и удержаться на нем.

Артем Макаров пришел в тхэквондо также в 13 лет. Изначально не проявлял особых талантов и не блистал успехами. Но отличался тем, что занимался и в снег, и в зной. Тренер обратил на него внимание. В результате, через год Артем принес школе свою первую медаль, а через некоторое время выбился в число лучших.

– Наша задача – воспитать не чемпиона, а человека с характером и силой воли в нем. Тогда он будет радовать своими успехами не только на спортивном поприще, но и в жизни, – говорит Алексей Казбулатов.

Алина ГАРИПОВА.

Корзинка Кошелек

Зал спортивной подготовки тхэквондо оборудован всем необходимым инвентарем. Костюмы и аксессуары для занятий приобретаются родителями.

Примерная стоимость экипировки начинающего спортсмена (согласно сайту спортивных магазинов «Спортмастер») составляет от 5600 до 20000 рублей:

добок от 1000 до 5000 рублей;

шлем – 1200-6000;

перчатки – 400-2000;

капы – 200-1200;

ракушка (защита паха) – 500-2500;

футы (защита голеностопа) – 2300-3700.