Создатели комфорта

На производственной базе Управления жилищного хозяйства города дипломами и благодарственными письмами наградили руководителей управляющих компаний и участников конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищного хозяйства – 2020».

– Жилищное хозяйство занимает особое место в жизни города. Мы привыкли пользоваться конечным результатом работы коммунальной службы – по кранам бесперебойно течет теплая вода, ходим по чистым улицам и тротуарам и даже не замечаем, сколько человек стоит за этим комфортом. За это все хотелось бы сказать отдельное спасибо каждому сотруднику, пожать ему руку, – сказал мэр Уфы Ульфат Мустафин.

В семи номинациях три первых места заняли представители Октябрьского района, это – слесарь, плотник и сварщик. Лучший тракторист и электрик живут в Деме, дворник – в Кировском, а кровельщик – в Советском районе.

Признанный лучшим слесарем-сантехником Исмагил Валиахметов уже не новичок в профессиональном конкурсе – участвует в нем с начала его проведения, занимал призовые места как на городском, так и на республиканском уровне. Это и не удивительно, ведь в сфере жилищно-коммунальных услуг он трудится с 1994 года. В Уфу приехал в середине 80-х, женился и обосновался здесь.

– Пусть моя профессия и не из самых престижных, зато я хорошо знаю свою работу и на совесть выполняю каждую заявку, – говорит он.

Лучшего тракториста Ханифа Искандарова коллеги даже из других УЖХ знают хорошо, ведь он в профессии более 15-и лет, а в последние годы неизменно признается лучшим в республике. С техникой мужчина познакомился, когда учился в старших классах в селе Зилим-Караново в Гафурийском районе. Получив аттестат, устроился в колхоз, но в начале 2000-х организацию расформировали, и он перебрался в столицу.

– Встречаемся на соревнованиях не впервые, успели подружиться. А вообще, для нас важнее не сами состязания, а участие и общение, – признаются Лира Галишина из ЖЭУ-62 и Эльвина Сайфуллина из ЖЭУ-60, занявшие первое и третье места в номинации «Лучший дворник».

Также глава администрации города вручил ключи от автомобиля «Соболь» руководителю УЖХ Калининского района.

– Автопарку давно требуется обновление, наша машина аварийной службы 2005 года, на ее ремонт уходило больше затрат, чем на горючее. А ведь чтобы оперативно выехать на вызов, она всегда должна быть на ходу. У нас одна из самых больших территорий обслуживания – более 2,5 млн кв.м жилья, – говорит директор УЖХ Калининского района Илгиз Шамматов.

В Демском УЖХ такая машина уже есть.

– Машина полноприводная, здесь есть и помпа, и электрогенератор, и пушка автономного нагрева и освещения. Пятиместная – именно столько человек работают в бригаде, – рассказал молодой водитель Руслан Кильмухаметов, когда мэр знакомился с оснащением производственной базы предприятия, где и прошло награждение.

Демское УЖХ неизменно становится одной из площадок для проведения конкурса профессионального мастерства.

– Уже в течение пяти лет мы принимаем конкурс. А раз нам доверяют такое дело, значит, необходимо оправдывать ожидания и личным примером, – отметил директор предприятия Фильзинат Хусаинов.

На площади более семи тысяч квадратных метров расположены гаражные боксы, где содержится вся техника Управления. Здесь нашлось место и для уютной юрты. Для всех гостей приготовили вкусный чай с башкирским медом.

– Демское УЖХ – одно из передовых, образцовых предприятий коммунального хозяйства, где работники трудятся годами и даже существуют трудовые династии. На таких людях и держится вся структура жилищной службы, – сказал Ульфат Мансурович в заключение.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.