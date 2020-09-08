Советское наследие

В Уфе более двух десятков фонтанов: старинные и современные, они неизменно собирают вокруг себя гостей и жителей столицы. Но есть среди них и незаслуженно забытые. Речь идет о маленьких фонтанах во дворах Черниковки.

Этот район, бывший когда-то отдельным городом, порой называют архитектурным «заповедником сталинского ампира». Отличительной чертой стали просторные улицы с помпезными зданиями, украшенными фигурами из лепнины и колоннами. Дворы тоже делали роскошными — много зелени, скульптуры, скамейки и освежающие струи воды, наполняющие бетонные чаши. Здесь всегда кипела активная жизнь: вечерами устраивали танцы, пожилые играли в домино, а дети — в казаков-разбойников. К сожалению, большая часть уютных уголков пропала в лихолетье постсоветского времени, но сейчас эти образчики малой архитектурной формы стали возрождать.

Во дворы домов 35 и 39 по улице Ульяновых программа «Башкирские дворики» пришла весной этого года. В рамках этого проекта было запланировано положить свежий асфальт, обустроить места для парковки, тротуары и пешеходные дорожки, установить детскую и тренажерную площадки, новые фонари освещения и камеры видеонаблюдения. Заказчиком программы является администрация города.

В свою очередь энтузиасты из ОЖХ района решили отремонтировать старый фонтан, находящийся в этом дворе. Вначале думали ограничиться ремонтом чаши, но потом приняли решение оформить территорию в виде башкирской пасеки. Сейчас установлена инсталляция в виде двухметровых сот, свое место заняла топиарная фигура могучего медведя из искусственной травы. Сам фонтан преобразился — серый бетон покрыли синей гидроизоляцией, а в центре воздвиглась малая чаша, украшенная фигуркой башкирской пчелы. За работоспособностью и чистотой будут следить сотрудники ОЖХ Орджоникидзевского района.

В этот четверг 10 сентября зажурчат первые струи — здесь проведут пуск обновленного фонтана и праздник двора.

Совсем скоро окрепнут посаженные елочки и кустарники, зазеленеет газон, а изящные фонари с маленькими пчелами уже освещают место, которое непременно станет любимым уголком отдыха уфимцев.

- Долгое время фонтан был полуразрушен, старая мозаика, которой были украшены стенки, то и дело скрывалась под слоем мусора и опавших листьев, в дождливые дни на дне стояла грязная лужа. Все жители наших домов, да и соседних тоже очень рады, что перемены к лучшему коснулись всего двора и арт-объекта. Теперь он станет центром сквера, - поделилась впечатлениями жительница Елена Иванова. Местные активисты не оставались в стороне от создания уютного уголка, подключались на многих этапах работы. Особенно запомнилась совместная посадка деревьев: 26 елочек и 41 кустарник пузыреплодника посадили без техники, вручную. Было очень тяжело, но результат того стоит, уверены жильцы.

Юлия ПАХОМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.



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В этом году в рамках программы «Башкирские дворики» в районе обновят 5 дворов, 23 дома:

Ул. Ульяновых, д. 31, 35, 39, ул. Калинина, д. 8; Ул. Кольцевая, д.36, 36а, 38, ул. Л. Толстого ,д. 3; Ул. Д. Донского, д. 34, 38, 40; Ул. А . Ушакова,д.84, 86/1, 86/2, 88/1, 90, 90/1, ул. Коммунаров, д. 75; Проспект Октября, д.103/1, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4.

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Открытие фонтана состоится 10 сентября в 19:00.