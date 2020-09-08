Поклонимся великим тем годам

Вчера в торжественной обстановке, с участием представителей администрации района, депутатов Госсобрания-Курултая и горсовета, ветеранов-фронтовиков на территории школы №37 был открыт бюст нашему земляку, герою Советского Союза Вениамину Георгиевичу Недошивину.

В этом учебном заведении очень трепетно относятся к памяти тех военных лет. Создан музей пограничной и боевой славы, и ветераны здесь – нередкие гости. Долгие годы, благодаря скромности Вениамина Георгиевича, никто не знал, что он – герой войны. Он работал в КГБ и закончил свой жизненный путь в Стерлитамаке. Но Михаилу Егоровичу Андрееву удалось собрать документальные материалы о его подвиге. Помог и сын героя – Юрий Недошивин, ныне проживающий в Краснодаре. Он посетил школу в прошлом году, был очень тронут, что не забыли его отца.

Вообще к патриотическому воспитанию здесь отношение – особое. Директор Андреева Татьяна Александровна Андреева говорит, что важно вырастить из учеников парней с твердой жизненной позицией, готовых встать на защиту наших рубежей.

На открытии глава районной администрации Сергей Плотников

поблагодарил всех, кто внес свой вклад в создание памятника, подчеркнув:

- Сегодня мы вписали еще одну страничку в историю нашего района. Бюст героя Недошивина будет напоминать нам о великом подвиге наших прадедов. А присутствующим здесь ветеранам Великой Отечественной войны Мамуну Гатиятуллиун и Кашшафу Самигуллину хочется пожелать сил, здоровья, чтобы как можно дольше радовали нас своим присутствием.

Заместитель Управления ФСБ России по РБ Олег Иванов отметил что этот год особенный – 75 летия великой Победы. Условия пандемии не позволили подобающе чествовать ветеранов, однако сейчас мы может отдать им долг.

- Благодаря инициативе и настойчивости школы и администрации, сегодня такой торжественный замечательный день. Это событие накладывает и на учащихся и преподавателей большую ответственность. Теперь вы будете выделяться на фоне других, ведь не везде установлен бюст герою и есть такое тесное сотрудничество с ветеранской организацией.

Он передал поздравления от руководства и личного состава, с пожеланием чтобы как можно больше молодых людей влились в ряды органов собственной безопасности.

После того, как была перерезана красная летночка, наступила минута молчания. Прозвучали гимны России и Башкортостана.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.