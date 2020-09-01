Дома начинают и выигрывают

- За крышу - 8 баллов, за подъезды - 9, за подвал - тоже 9. Учтем, что есть видеокамеры, - районная комиссия осматривает дома, участвующие в конкурсе «Лучший совет МКД». Сейчас в ее списке 5 адресов. Это последние из 12, подавших заявки. Победитель районного этапа автоматически переходит на городской и сможет побороться за главный приз - 80 тысяч рублей. Корреспондент «УВ» тоже принял участие в объезде.

Управдом-энтузиаст

Первый адрес - Казанская, 6, где только что на проезжей части соорудили «лежачих полицейских».

- Некоторые водители сильно разгоняются, а здесь дети ходят, мамы с колясками, пожилые. Мы решили, что меры предосторожности не помешают. Вот только перед вашим приездом закончили укладку, - пояснил управдом Хасан Даукаев.

Он искренне переживает, пока комиссия обходит дом. Чистые подъезды без надписей на стенах и кабины лифтов, нет мусора и хлама на крыше, в подвале сухо. Хотя построен он в 1981 году, дела здесь явно идут неплохо. Если МКД получит главный приз, жильцы планируют потратить его на создание оранжерей на лестничных клетках.

Сам Хасан Хабабович - бывший нефтяник, с энтузиазмом выполняет

общественные обязанности. Вот на недавнем собрании решили заварить мусоропровод, чтобы не скапливалась грязь в подъездах. Большинство жильцов проголосовало «за». Благо, что неподалеку от дома установлена контейнерная площадка.

Садимся в машину и доезжаем до Комсомольской, 12. Здесь уютный двор с современной детской площадкой, парковочные места, среди которых специально отведенные для инвалидов, большая контейнерная площадка. На газонах - цветы и деревца. На тротуарах и проезжей части чисто и аккуратно. Однако, судя по состоянию подъездов, в них еще не завершен ремонт. На стене второго этажа пятно - явный огрех маляров. Провода висят в ожидании провайдеров, которые уберут их в короба.

Следующий адрес неподалеку - дом №35 на той же улице. Здесь во дворе нет современной детской и спортивной площадок, которые перестали быть редкостью для уфимских дворов.

- В прошлом году мы пытались попасть в программу поддержки местных инициатив, но недобрали баллов, - встречает нас старшая по дому Ольга Сидонова.

Не может десятиэтажка попасть и в программу «Башкирские дворики», так как она носит комплексный характер, а он как бы обособлен от соседних. Но Ольга Анатольевна не отчаивается. «Будем пробовать еще», - говорит она. Хотя, чтобы попасть в ППМИ, надо провести кропотливую работу. Одни собрания собственников чего стоят!

Ольга Анатольевна 40 лет проработала в сфере коммунального хозяйства и теперь «командует» домом, в котором проживает уже двадцать лет. Но у нее есть помощники: в каждом из семи подъездов свой старший. Дом 1978 года постройки - один из первых многоквартирников на Комсомольской. Старшая по дому сетует, что местами протекает крыша, но в пятилетнюю программу капремонта МКД не вошел. На обновление кровли осталось накопить полтора миллиона рублей. Косметический ремонт подъездов проводился два года назад, в целом их состояние, если сравнивать с другими, неплохое, кабины лифтов тоже относительно новые - их меняли семь лет назад.

Комиссия взяла на заметку, что в доме установлены камеры видеонаблюдения, а на въездах шлагбаумы, что добавит дополнительные баллы по критерию «безопасность».

- Обращаем внимание на состояние двора, подъездов, крыши, подвалов, наличие в них водомерных и теплосчетчиков, лифтов, системы безопасности, - объясняет начальник информационно-аналитического отдела администрации района Зульфия Ахметова. - Также в доме не должно быть долгов за коммунальные услуги или допускаются МКД с минимальной задолженностью.

По данному адресу задолженность числится за 25 квартирами.

Корабль и цветы

Дом №95 на улице Ленина поражает обилием цветов. Они растут не только на дворовых газонах. Красивая клумба разбита у торца здания, а с обратной стороны находится персональный цветник старшей по дому Ларисы Кабашовой.

- Вот уже пять лет за ним ухаживаю. На этом месте был заросший сорной травой непримечательный клочок земли. Вложила в клумбу много времени и сил, - показывает наша собеседница на огромный цветник, в центре которого величаво возвышаются туи.

Лариса Ивановна управляет домом крепкой рукой. Она входит в состав районного отделения городского Центра общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере и среди жильцов имеет весомый авторитет. Все субботники проходят с большим количеством участников, а соседи охотно откликаются, когда требуются рабочие руки. Например, после одного из ремонтов ресурсники оставили гору щебня. Жильцы решили пустить неожиданно приобретенное добро во благо - отсыпали клумбы, чтобы с них не разливались вода и земля. А на детской площадке мы увидели гору недавно завезенного песка.

- Это не простой песок, а гидронамывной, - сообщила нам Лариса Ивановна. - Вот своими силами распределяем его по всей площадке, так как резинового покрытия нет, а так детям все-таки будет безопаснее.

- Вот на все электрощитовые повесили замки, - по-хозяйски показывает нам в подъезде управдом. – До этого наркоманы постоянно устраивали там закладки. Однажды даже в мой почтовый ящик подкинули. Подъезды, крыша и подвалы у нас всегда на замке, но иногда посторонние ухитряются проникнуть. Но мы благодаря видеонаблюдению пресекаем подобное.

100 тысяч рублей стабильно остаются на счету этого дома по строке «содержание». Он, 1972 года постройки, пережил капитальный ремонт фасада и крыши, который обошелся в 3 млн 750 тысяч. Сейчас собственники накопили еще 450 тысяч. В 2017 году дом получил первое место в республиканском конкурсе и выиграл главный приз - 100 тысяч. Эти средства направили на улучшение электрификации, замену обычных лампочек на энергосберегающие. В случае победы в конкурсе «Лучший Совет МКД» собственники планируют пустить главный приз на обивку входных групп противоскользящим материалом.

Последний адрес - улица Ивана Якутова, 3/5. Двор приятно удивляет - в центре большая детская площадка с игровым кораблем, к ней примыкает спортивная, на которой ребята играют в баскетбол. В доме опрятно, видно, что недавно он прошел через программу ремонта подъездов. А значит, конкуренция в конкурсе «Лучший Совет МКД» достаточно напряженная. Можно сказать, что Советский район в передовиках по количеству участников в нем.

На днях комиссия подведет итоги районного этапа, и в следующем номере мы сможем сообщить победителя. Однако и без этого ясно - чем сплоченнее жильцы, чем отчетливее они осознают, что в ответе за дом, в котором живут, чем более настроены на компромисс, тем больше шансов у них на победу.

Альбина Зубарева.

Фото автора.