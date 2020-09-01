Алга, перваши!

Сегодня, 1 сентября, для 14 тысяч первоклассников Уфы состоится долгожданная встреча с первой учительницей в стенах выбранной для учебы школы.

Как заявил вчера на ВКС глава республики, зона транспортной карты «Алга» будет расширяться. Она станет не только пропуском в школу и в общественный транспорт, но и заменит наличные деньги в буфете. В дальнейшем с ее помощью ребенок может расплачиваться за дополнительные занятия и секции.

Как известно, наличные деньги в кармане провоцируют некоторые другие проблемы. А также у взрослых будет возможность контролировать расходы ребенка.

Всего в этом году в уфимские школы пойдут 126 тысяч учеников.

Иван Зароков.