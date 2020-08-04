За чистоту и безопасность

Сотрудники Центра общественной безопасности провели рейд в парке Лесоводов. Они проверяли, не пренебрегают ли горожане правилами выгула домашних животных.

Зеленая территория парка остается излюбленным местом уфимцев, где они выгуливают своих питомцев, в том числе и для прогулок с питомцами. Их привлекают свежий воздух и тенистые аллеи, но при этом многие забывают простые правила, например, убрать за своим подопечным. Подобное, безусловно, вызывает возмущение остальных отдыхающих.

– С нетерпением ждали выходных, чтобы прийти всей семьей. Нам нравится здесь: любим бывать на игровой площадке и футбольном поле. Но опасаемся собак, которых заводчики выгуливают без намордников, – сетует Гульнара Валиуллина.

Рейд носил профилактический характер, поэтому в основном инспектирующие разъясняли гражданам правила благоустройства и безопасности. Для многих пес – практически член семьи и компаньон, но при этом не нужно забывать, что даже самые спокойные, умные и добрые собаки все-таки остаются животными и для посторонних людей могут представлять угрозу. Чтобы снизить вероятность несчастных случаев независимо от размера, возраста, породы и особенностей характера питомца, необходимо руководствоваться требованиями Правил благоустройства территории Уфы №62/4, утвержденными 23 июня 2020 года и Законом РБ №88-З «О домашних животных» от 22 апреля 1997.

Оказалось, что уфимцев вполне можно назвать сознательными.

– Всегда беру с собой кулечки и убираю за своей красавицей, – уверяет Лиана Шаяхметова.

– В жизни не знала, что существует такая проблема, пока не стала мамой. Весной, когда сошел снег, нам приходилось гулять среди отходов, и у ребенка появилась аллергическая реакция. С тех пор постоянно соблюдаю правила содержания общественных территорий и других призываю, – говорит Валерия Усманова.

– Я – законопослушный собаковод. Состою в клубе, у питомца есть родословная и ветеринарный паспорт. О том, что крупные породы необходимо выгуливать в намордниках, знаю, – говорит Павел Новиков.

Однако без нарушителей не обошлось. Результат восьмичасовой работы – три административных протокола.

– Сегодня люди оказались понимающими. Адекватно реагируют на замечания, задают животрепещущие вопросы. Просят обеспечить условия и организовать специальные места для выгула животных, урны, стойки с пакетами, – отметила инспектор Управления ОБ ППН по Советскому району Уфы Танзеля Кайбышева.

С начала года инспекторы составили 55 протоколов за нарушение правил благоустройства.

Мария НИКОЛАЕВА.