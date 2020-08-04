Голосуем за Черниковку

- Стела в честь «Города трудовой доблести» должна быть установлена в Черниковке, - уверена член президиума городского совета ветеранов, директор Центра досуга 55+ Наталья Бруль. – Здесь располагались самые крупные предприятия, на которых в Великую Отечественную ковали Победу.

Наталья Кузьминична почти 38 лет отдала «Химпрому», придя сюда после окончания нефтяного техникума. Начинала прибористом, а на заслуженный отдых ушла заместителем начальника отдела сбыта. Поэтому ей очень хорошо известно, что продукция завода поставлялась на 1300 предприятий России и СНГ, а также в 17 зарубежных стран.

Свою историю «Химпром» ведет с 1943 года, когда в Уфу был эвакуирован Рубежанский комбинат. Буквально в чистом поле возводились цеха и рабочие осваивали выпуск новых видов продукции: смол, хлоро-органических соединений, кислот, продуктов бытовой химии, гербицидов. Например, серная кислота шла для изготовления взрывных устройств. Промышленные предприятия Черниковска внесли огромный вклад в победу над фашизмом. Только один факт: каждый третий танк и самолет заправлялись горючим, произведенным в нашей республике.

- Призываю всех ветеранов проголосовать за установку стелы в нашем районе, - говорит Наталья Бруль.

Напомним, столица республики вошла в список городов, которые получили Почетное звание «Город трудовой доблести». Более миллиона жителей Уфы и республики поставили подписи за присвоение Уфе высокого звания

Свое мнение о том, где должна быть установлена стела, каждый орджоникидзевец может выразить до 13 сентября.

Саша БЕЛОВА.

Корзинка

Будущий мемориал представляет собой восьмигранную колонну, установленную на пьедестал, фланкированный четырьмя контрфорсами. Располагается он на трехступенчатом круглом стереобате. Колонна увенчана позолоченным гербом города, а на пьедестале размещен текст указа Президента РФ. Три других пьедестала украшены тематическими рельефами, посвященным основных отраслям хозяйства тех лет – машиностроению, нефтепереработке и сельскому хозяйству. Планируемая высота стелы - более 20 метров. Авторы мемориала: Константин Донгузов и Дамир Магафуров