Культурная перезагрузка

Улица Мустая Карима напоминала оживленный муравейник. В толкучке летнего полдня туда-сюда сновали машины и люди. Только ремонтные рабочие оставались на своих местах: их стараниями улица обретала современный вид.

- Мы тоже движемся, в соответствии с планом реконструкции. Начали из района Гостиного двора, в сторону улицы Революционной, - говорит мастер строительно-монтажных работ Альфир Гайсин.

Разговор с ним происходит у знаменитой мечети купца Хакимова. Будучи памятником архитектуры конца позапрошлого века, строение до сих пор не потеряло своей красоты. Совсем скоро оно станет важной частью «уфимского Арбата»: так обновляемую улицу в своем кругу называют рабочие.

Ассоциация не случайна. Как и на знаменитом проспекте, пространство здесь будет больше ориентированно на пешеходов. В его культурном статусе сомневаться не стоит, атмосферу уже создают «Арт-Квадрат», «Галерея-Арт».

Там, где ещё недавно лежал дорожный камень, экскаватор снимает ковшом верхний слой грунта. На глубине чуть более метра обнаруживаются подземные коммуникации. Каналы связи, электропитания, и другие тянутся практически со всех сторон. Задача дорожных строителей - не задеть «нервную систему» столицы.

Впереди, насколько хватает взгляд, идут работы. Расширяются пешеходные полосы, обновляется асфальт, создаются новые цветочные клумбы.

На перекрёстке с улицей Достоевского дорожники выкладывают бордюрное ограждение. Казалось бы, управиться с песком, гравием и камнем не сложно. Но и здесь есть своя специфика.



- Нужно учитывать естественный уклон улицы. Мы разграничиваем автомобильную или пешеходную зоны, плюс ещё техполоса и участок под цветы. Границы меняются, многое приходится начинать с нуля,- говорит бригадир Альберт Гареев.

В распоряжении мастеров - молотки, отбойники, способные рассечь камень электропилы. Окантовка той же клумбы имеет овальную, а не прямоугольную форму. Как ее выполнить с помощью блоков?

Ответ на вопрос дает один из рабочих. Лезвие резака в его руках походит точно по дугообразной линии, оставленной карандашом на граните. В воздухе клубы пыли, искры, а спустя пару минут свое место вокруг будущего цветника занимает готовая деталь. Так, шаг за шагом, и выполняется загиб контура.

С противоположной стороны дороги обочина и тротуар скрыты за оранжевым ограждением. Судя по стеллажам с брусчаткой, там идет укладка новой мостовой.

И без чертежей видно, что она будет на порядок шире старой. О тонкостях своего мастерства рассказывает плиточник Арсен Геворкян.

- Сначала засыпали все смесью песка, гравия и цемента, вывели нужный уровень. Чтобы усадить саму плитку, ее иногда надо обтачивать и подрезать. А подгонку брусков друг к другу делаем молотками.

На вопрос о сроках ремонта ответили коротко: осенью завершим. Более точную информацию дает паспорт объекта- все должно быть сделано к октябрю.

Судя по всему, никаких сбоев в работе не ожидается. Скорее, наоборот: все свободное место заставлено стройматериалами. Чуть дальше мы знакомимся с асфальтоукладчиками Сергеем Молодовым и Александром Сухаревым. Разговаривать с ними непросто: рядом свистит и шипит воздушный компрессор.



- У нас работа точечная, проходим только сильно изношенные участки. Меняем верхний слой асфальта на новый, иногда заливаем стыки с недавно установленными бордюрами. Пока серьезно ограничивать движение не приходилось, многое делаем ночью, - рассказали они.

Несмотря на разгар реконструкции, улица не потеряла своей популярности у прохожих. По вечерам здесь весьма многолюдно, сохранена и возможность проезда. А еще в глаза бросается чистота - любой мусор дорожники сразу же утилизируют. Будучи обновленной, улица Мустая Карима станет настоящим культурным центром столицы. Причем в сравнении с другими магистралями она не будет загружена транспортом. Своим мнением о происходящем поделился городской дизайнер Илья Мамонтов:

- В промышленности и экономике есть такое понятие, как кластер, то есть объединение близких по профилю предприятий или организаций. Здесь мы наблюдаем нечто подобное, но в культурной сфере. Теперь улица станет более удобной для прогулок и посещения достопримечательностей. Значит, ее просветительская задача будет выполнена.



Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.