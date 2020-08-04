Очевидное наследие

9 августа в календаре профессиональных праздников отмечено как День строителя. Пользуясь случаем, продолжаем рассказывать о тех, кому своим обликом обязана Уфа. Владимир Григорьевич ??? последние несколько лет живет в Кировском районе, а строительству посвятил почти пятьдесят лет, приняв участие в возведении почти всех знаковых зданий столицы республики. Сегодня ему 83 года, и он отлично помнит ударные стройки прошлых лет.

- Наша семья переехала в республику из Белоруссии в 1949 году. Мне было 12 лет, когда я, уже будучи уфимцем, пошел в шестой класс в школу №10. После ее окончания поступил в коммунально-строительный техникум. Видимо, судьба моя была предопределена, так как в другой техникум, куда тоже подавал документы, не добрал баллов, а сюда охотно взяли с имевшимся результатом, – начал свой рассказ Владимир Григорьевич.

Молодого специалиста направили в Сибай, где назначили в горисполком на должность старшего инженера госконтроля по строительству. Пришлось учиться всему по ходу. Но вскоре вернулся в Уфу и стал обивать пороги трестов. В Третьем беседу с ним проводил легендарный руководитель Леонид Балабан.

- Сам на какую должность хочешь? – строго спросил он.

- Возьмите мастером, - ответил молодой соискатель.

Балабан не сдержал удивления, но одобрил кандидатуру.

- Почему же более серьезную должность не запросили? – интересуюсь уже я.

- Потому что мне хотелось узнать дело с самых азов, а не освоив рабочих профессий, это невозможно, - аргументировал Владимир Григорьевич.

В Третьем тресте карьера его складывалась успешно. В серьезном, целеустремленном молодом человеке увидели перспективного специалиста. Получил высшее образование в московском железнодорожном институте, в тресте с 1959 по 1986 год вырос с должности мастера до управляющего.

- Первым моим объектом в Уфе стало общежитие для сельхозтехникума, располагавшееся у остановки «Спортивная». Сейчас его занимает магазин. Тогда проспект Октября только начинал застраиваться, кругом был лес, - вспоминает собеседник.

Список возведенных им зданий очень внушительный. Два цеха мясокомбината, радиозавод (сейчас Промсвязь), несколько корпусов приборостроительного завода, первая и вторая площадка УМПО, заводы «Гидравлика», агрегатный на Аксакова и в Деме, главный корпус Академии наук, детский дом на Блюхера, кинотеатр «Искра» – лишь малая толика тех объектов, в строительстве которых Владимир Григорьевич принял участие, а всего их около ста.

Иногда приходилось строить в экстремальных условиях. Например, школу на 960 мест в микрорайоне «Дружба» возвели за пять месяцев. Она состоит из трех корпусов, над каждым трудилась отдельная бригада, только поэтому и успели.

Также Владимир Григорьевич руководил возведением Дворца «Нефтяник».

- Это была тяжелая стройка, проходившая под контролем первого секретаря обкома КПСС Мидхата Шакирова. Начинал я ее в должности начальника подразделения общестроительных работ СУ-6. Фундамент закладывало СУ-7, после которого на объект зашли мы. Несколько раз в неделю к нам наведывался главный архитектор проекта Михаил Мазин, с которым мы на месте обсуждали насущные вопросы. Мидхат Закирович тоже посещал нас часто. Заезжал рано утром, осматривал строительство. Трудности были с материалом. Тогда ведь работали, только заказывая объемы, строго заложенные проектом. Мы должны были доказывать, что они нужны. Сейчас выбирай что хочешь, но строили мы не хуже.

Владимир Григорьевич проработал в Третьем тресте 27 лет. Затем до выхода на пенсию занимался проектно-технологической работой в «Промтехстрое».

Его единственный сын не пошел по стопам отца. На радость выросли два внука, повезло – дождался и правнука, который тоже воочию может оценить наследие деда.

Альбина Зубарева.