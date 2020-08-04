Попадание 100 процентов

Раньше их называли отличниками, а теперь стобалльниками. Они вызывают гордость у родителей и педагогов, а окружающие недоумевают «Сколько времени нужно потратить на учебу, чтобы получить наивысший результат?» В этом году 100 баллов на ЕГЭ по физике получила выпускница гимназии №105 Кристина Демина. Мы пообщались с ней и узнали, как ей это удалось.

- 100 баллов - мечта любого выпускника. Это удача или нормальное явление?

- Готовилась без помощи репетиторов. Не могу сказать, что много времени посвящала подготовке конкретно к ЕГЭ: делала только то, что задавали в школе. Больше помог опыт решения олимпиадных задач, которые на порядок сложнее. После них экзаменационные задания кажутся легкими.

- Когда выходили с экзамена, на какой балл рассчитывали? Была уверенность в высоком результате?

- Сомнений в том, что у меня будет 90+, не возникало. Рассчитывала на 100, но также допускала возможность того, что могла совершить ошибки из-за невнимательности. К сожалению, для меня это довольно частое явление.

- Какое задание было самым сложным?

- С развернутым ответом, потому что помимо знаний они требуют умения правильно оформлять решение. По моему мнению, в целом ЕГЭ этого года был довольно простым, важно было оставаться внимательным и сосредоточенным на протяжении всего экзамена, что в душной аудитории было нелегко.

- Кто вам сообщил радостную новость и какова была первая реакция?

- Результаты увидела на сайте РЦОИ РБ. Сначала у меня было 97 баллов. Мы посовещались с моей школьной учительницей, и она порекомендовала подать апелляцию, что я и сделала. Так и получила 100 баллов. Разумеется, очень обрадовалась.

- Практически полгода школьники учились дистанционно. Как вам такая форма обучения? Не переживали, что это скажется на результатах ЕГЭ?

- До этого момента занималась в онлайн-школах, так что подобный опыт у меня уже был: к формату привыкать не пришлось. Иногда, конечно, не хватало общения с одноклассниками и учителями. К ЕГЭ готовилась в основном сама, поэтому не боялась, что напишу его хуже, чем могла бы в обычных условиях.

- Какие еще экзамены сдавали и какие результаты?

- По русскому языку – 91, по математике – 92.

- Куда будете подавать документы?

- Только на факультет автоматизации производственных процессов в УГНТУ. Решила остаться в Уфе, поэтому выбирала из специальностей, представленных в наших вузах. Признаться, пока точно не знаю, чем хочу заниматься в будущем, специальность выбирала скорее методом исключения. Данное направление показалось наиболее интересным.

- В гимназии есть еще один стобалльник – Али Агаев. Поздравили ли вы друг друга?

- Мы учились в параллельных классах. Вместе участвовали в олимпиадах по биологии, поэтому знакомы. Разумеется, с хорошими результатами поздравили.

- Завуч называет вас обоих талантливыми учениками. Физика была любимым и понятным предметом с самого начала?

- Мне она всегда нравилась, и трудностей с ее изучением у меня не возникало. Более серьезно начала заниматься предметом в десятом классе: именно тогда стала решать больше олимпиадных задач, выполнять задания, не входящие в школьную программу.

- Какие советы можете дать выпускникам-2021? Как добиться высокого результата?

- Посоветовала бы участвовать в вузовских олимпиадах. Во-первых, дипломы дают различные льготы, как, например, БВИ – поступление без вступительных испытаний. Во-вторых, готовясь к ним, ты учишься решать более сложные задачи по физике и глубже погружаешься в эту науку. Что непременно поможет на экзамене. В-третьих, атмосфера на олимпиадах схожа с экзаменационной. Когда ты имеешь такой опыт участия, то сама процедура проведения ЕГЭ уже пугает. Многие хорошо подготовленные ученики, которые до этого ни разу не находились в подобных условиях, слишком сильно нервничают и из-за волнения забывают то, что знали, делают простые ошибки, теряя баллы.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото из личного архива Кристины Деминой.

Корзинка

В этом году ЕГЭ сдавали 650 выпускников районных школ и гимназий. Четверо из них получили 100 баллов. Ученик школы №118 набрал их по русскому языку, школы №157 по информатике, а гимназисты 105-й по физике и химии.