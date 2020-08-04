Прогулки в радость

Порой вся жизнь для них ограничивается стенами квартиры, и единственная возможность выйти на улицу – две узенькие полоски металла на лестничном пролете. Если в новых домах наличие пандуса предусматривается проектом, то в построенных ранее их вовсе нет или они находятся в плачевном состоянии. Так было и в доме № 14/6 по улице Левитана: во избежание травм старым, с давно облупившейся краской инвентарем никто не пользовался.

…Для Елены Бессоновой, проживающей на первом этаже, каждый выход на улицу был архисложен: уже много лет она прикована к инвалидной коляске.

– Писала письма, звонила и в управляющую компанию, и в администрацию города. Где-то говорили, что нет денег, где-то обещали да забывали, – говорит она.

Хоть и не каждый день выходит, но все же иногда нужно в собес обратиться или пойти к врачу на прием. Каждый выход на улицу для нее сопровождался ожиданием посторонней помощи.

Как-то в соцсетях вычитала про программу «Инцидент», направленную на помощь и поддержку горожан. Пусть и не верила в положительный исход, но все же решила оставить заявку. Когда получила ответ о принятии обращения и передаче его в управляющую компанию, подумала, что это очередная отписка. Но каково было ее удивление, когда после выходных в ее дверь позвонили и сообщили, что сейчас будут снимать прежний пандус, а через несколько дней установят новый!

– Этот дом 1974 года постройки, так называемые «хрущевки» с характерной планировкой: узкие проходы, небольшие проемы. Чтобы новый пандус существовал не просто «для галочки», а действительно использовался по назначению, с учетом габаритов коляски, необходимо было демонтировать тамбурную дверь, – объясняет директор ЖЭУ-91 Денис Ганиев.

Посоветовались с жителями и снесли.

Для изготовления подъемных полос обратились в специализированную компанию ООО «Подъем-Строй». Пока коммунальщики снимали дверь, шпаклевали стены, бетонировали спуск и приводили в порядок парадную, новый алюминиевый пандус уже был готов.

– Еще не успела опробовать его. На этой неделе собираюсь к врачу, поэтому приятно быть услышанной администрацией района, работниками коммунальных служб, – говорит сама Елена.

Последний раз в этом доме ремонт проводился в 2018 году – обновили крышу. Жители, конечно же, мечтают попасть в программу комплексного ремонта подъездов, ведь внешний вид входных групп оставляет желать лучшего.

…А вот жители другого дома, на Грозненской, 79, где также недавно появился пандус, уже вовсю пользуются им. Здесь в семье Наумовых живет 12-летняя Лера, которая нуждается в ежедневной прогулке на свежем воздухе.

– Ребенку недавно купили специализированную коляску. Малышка весит 17 кг, плюс столько же коляска, и стало неудобно подниматься по лестнице. Как-то раз во время личной беседы с начальником пресс-службы района я обмолвилась про это, и она посоветовала обратиться в систему «Инцидент», где я и оставила обращение, – рассказывает Людмила Наумова.

Их семья живет в этом доме более семи лет, квартира находится на пятом этаже, но это не составляет сложности, так как дома имеется лифт. А вот для того, чтобы пройти к нему, преодолев полпролета, нужно приложить немало усилий.

В прошлом году при содействии председателя ТСЖ она уже обращалась в администрацию, но ей отказали, мотивируя тем, что площадка небольшая и пандус создаст неудобства другим жителям.

В этот раз также, как и в случае с Еленой, уже на следующий день к ней приехали работники управляющей компании – товарищества собственников жилья «Дема», осмотрели коляску, и уже через несколько дней они спокойно начали выходить на улицу.

– Мы привыкли гулять каждый день: несмотря ни на снег, ни на дождь, ни на зной. Если раньше это было в тягость, то с появлением пандуса каждая прогулка как праздник и для ребенка, и для меня, – говорит Людмила.

Алина ГАРИПОВА.