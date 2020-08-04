В программе значится

– За капитальный ремонт платим регулярно. За двухкомнатную квартиру в 47 квадратных метров выставляют 350 рублей в месяц. Наш дом 1959 года постройки. Слышала, что его собираются сносить в связи со строительством транспортной развязки. Тогда зачем платить за капремонт? Тем более что за всю историю существования здание не ремонтировалось ни разу, – с таким вопросом в редакцию обратилась жительница дома №6 по ул. Большой Шелководной.

За комментарием мы обратились к Региональному оператору по капремонту в РБ. Там пояснили, что данный дом включен в республиканскую программу капремонта многоквартирных домов, рассчитанную на 30 лет. С 2020 по 2022 год запланирован ремонт системы водоснабжения и водоотведения, с 2023 по 2025 – крыши, с 2026 по 2028 – системы электроснабжения, с 2029 по 2031 газоснабжения, в 2038-2040-м - фасада и с 2041 по 2043 – отопления. Законодательство обязывает оплачивать взнос всех собственников многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта. Изменения в нее вносятся на основании решения органов местного самоуправления. Если администрация признает, что дом аварийный и подлежит сносу, то его исключают из списка.

– Оператор занимается исполнением данной программы. Взносы собственников домов, которые на определенный момент признаны аварийными, направляют на снос и расселение. Если дом исключен из программы в связи с тем, что земельный участок под ним изымается, то деньги собственникам возвращаются пропорционально уплаченным взносам, – разъяснила специалист отдела учета взносов Наталья Шангареева.

На сегодняшний день информации о том, что дом признан аварийным или подлежит сносу, у НОФ «Региональный оператор РБ» нет.

Мария НИКОЛАЕВА.