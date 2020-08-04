Прививки для всех

Еженедельное оперативное совещание в правительстве РБ, прошедшее в режиме видеоконференции под руководством главы региона Радия Хабирова, начали с обсуждения ситуации с коронавирусом.

Про пандемию

На сегодняшний день регион не готов к выходу на вторую волну снятия ограничений - ситуация «ровная», но значительных улучшений пока нет.

— Мы должны подготовиться и спокойно встретить осень. Увеличить финансирование на закупку определенных средств защиты, - отметил Хабиров.

Он высказался об открытии кинотеатров: предполагалось, что они будут принимать посетителей с 15 августа, но все зависит от дальнейшей ситуации.

Про школы

Учебный год с 1 сентября начнется в обычном режиме для школ и детсадов.

– Самое обидное будет, если мы сейчас откроем школы, пойдут вспышки, и мы их начнем закрывать, – заявил Хабиров.

На закупку средств защиты потребуется дополнительное финансирование. По этому вопросу с региональным Минфином назначены отдельные консультации. К началу учебного года Госкомтрансу республики поручено увеличить количество общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей на остановках.

Про международные рейсы

Глава Башкирии поручил подготовиться к возобновлению международного авиасообщения из Уфы. Председателю Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Алану Марзаеву поручено «постоянно быть в контакте с Росавиацией», чтобы не упустить возможность войти в расширенный список городов с разрешенными международными рейсами. Отметим, что в настоящее время в числе таковых лишь 6 городов России.

Про вакцинацию

В этом сезоне 60% жителей республики пройдут вакцинацию от гриппа. Об этом доложил министр здравоохранения республики Максим Забелин, сообщив, что первые поставки ожидаются в первой половине сентября. Всего заявлено 1 831 000 доз, в Минздрав России направлена заявка на дополнительные 195 000. Кроме того, 50 тысяч людей из групп риска планируют привить от пневмококка, 9% уже получили вакцину.

Про мусор

Собираемость платы за вывоз ТБО в июне составила 85,5%. О ситуации в этой сфере сообщил вице-премьер правительства РБ - министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев. Выслушав доклад, Радий Хабиров заявил о пересмотре тарифов — их доведут до экономически обоснованного уровня. Он отметил, что пройден первый этап работы по обращению с твердыми коммунальными отходами, вторая фаза — утилизация и сортировка. План по установке контейнеров и площадок не выполнен: причиной тому стали экономические проблемы и распространение коронавируса.

Про газ

Заместитель премьер-министра правительства РБ - министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова рассказала, кому положены сертификаты на возмещение затрат на подключение домов к газовым сетям. 100 тысяч рублей могут получить инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также инвалиды боевых действий. 60 тысяч государство направит в адрес инвалидов, семей, где воспитываются дети-инвалиды и многодетных.

Ленара Иванова отметила, что для граждан из второй группы льготников номинал сертификата вырастет до 100 тысяч, если их среднедушевой доход будет меньше величины прожиточного минимума (9442 рубля).

Средняя стоимость работ по газификации индивидуального жилого дома составляет 125 тысяч, то есть помощь покрывает существенную часть затрат, практически половину. 2 246 семей сертификаты уже получили, однако газифицировали жилье только 20 % из них. По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберта Лукманова, это связано с неготовностью помещений согласно правилам безопасности.

Про жилье

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года направят 1,46 млрд рублей. Об этом рассказал председатель республиканского Госкомитета по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.