Игры с «Катюшей»

Подводная лодка, самолет, «Катюша» и даже Спасская башня – все это уместилось на детской площадке, которая появится в парке Победы.

- Военная тематика способствует патриотическому воспитанию детей с самого раннего возраста, - говорит представитель подрядной организации, заместитель директора компании «Потенциал» Эдуард Остапчук. – площадка будет многофункциональной с мягким резиновым покрытием. Идея сделать игровые сооружения в виде орудий и техники, мне кажется, найдет понимание у взрослых, а для ребят площадка станет местом притяжения.

Ее планируется сделать двухуровневой: для малышей 3-6 лет и детей от 7 лет. Все игровые сооружения изготавливаются по специальному проекту, предполагается также установить небольшой постамент, на который можно будет символически возлагать цветы.

Военная техника, установленная в парке, всегда была объектом внимания ребятишек, теперь же они смогут безопасно проводить время на своей территории. В вечернее время площадку, располагавшуюся по правую руку от вечного огня, подсветят.

Компания «Потенциал» также благоустраивает территорию, на которой расположена рубка подводной лодки, стела с барельефами четырех адмиралов и скульптура-символ верности и любви.

Сегодня здесь уже уложены бордюры и асфальт, произведен капитальный ремонт стелы. Кроме того, на смотровой площадке установлен ряд скамеек, который одновременно выполняет и функцию ограды. Вокруг рубки будет уложено резиновое покрытие голубого цвета, чтобы создавалось впечатление лодки, всплывающей из морской глубины. А ребятишки, обычно скатывающиеся с гладкой поверхности рубки, приземлятся без травм.

Работы по обновлению парка начались еще в прошлом году. Тогда восстановили Дежневскую лестницу, обновили гранитными плитами главный памятник - мемориал, посвященный подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина.

Также реконструировали участок вокруг Музея Боевой Славы. На площадку, ведущую к зданию, постелили гранитные плиты, обустроили парапеты, пандус-подъемник, для сотрудников и гостей учреждения организовали отдельную парковку и удобный подъезд. Укрепили здание подпорной стенкой, завершили устройство дренажной системы.

- Отвели воду, провели гидроизоляцию, установили дождеуловители - таким образом решили проблему подтопления. В этом году подвалы и запасники музея остались сухими, - объяснил Остапчук.

Также в парке появились современные туалеты с центральным водопроводом и канализацией, новые дорожки и велодорожки.

Проведены работы по установке видеонаблюдения и освещения тротуарных дорожек и входа в парк. Всего установлено 137 чугунных фонарей, 104 оцинкованные опоры и 84 камеры. 74 из них установят в самом парке, 10 - на Дежневской лестнице. При этом качество изображения такое, что лица различаются даже в сумерках.

Уфимцы наверняка заметят и две новые стелы для мемориала Героев Советского Союза и Героев России - уроженцев и жителей Башкортостана.

На детской площадке ребята смогут играть уже в сентябре, а капитальный ремонт территории Мемориального комплекса морякам Башкортостана должен завершиться через неделю.

Светлана ЯНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.