Меняет старый садик вид...

- Эй, джигиты! Хватит ворон считать, обеденный перерыв уже закончился! Ну прямо детский сад какой-то!

Подстегнутые замечанием мастера, Ильдар Юнусов и Артур Багаутдинов поднимаются с места. Собственно, передохнуть они решили прямо на стройплощадке. Это действительно был детский сад, в том смысле, что мужчины производили ремонт фасада детсада №6. До конца каникул остался всего месяц, потому времени монтажники зря не теряли.

- Каков план работ? Кровля, фасад. Заменим окна, внутри- косметический ремонт, обновим сантехнику. Многое уже сделано, - рассказывает мастер Равиль Сафин.

Вместе с ним мы подходим к строительным лесам. Высота здания небольшая, всего в два этажа. Но без надёжного металлического каркаса здесь не обойтись. Пролеты его выстелены деревянными досками, способными выдержать рабочих с оборудованием и стройматериалами.

Уверенно орудуя шпателем, отделочник наносит на стену слой цемента. Серая масса ложится прямо на полимерную сетку, которая фиксирует утепляющую плиту. Получается своего рода слоёный пирог. Чуть дальше можно видеть его следующие штрихи: на затвердевший раствор ложится грунтовка, которая затем красится.

Тем временем с другой стороны здания слышен звук секатора. Преображается не только учебный корпус, но и пространство вокруг него. Ветерок доносит запах скошенной травы, и вот я уже подхожу к озеленителям. Свою работу они выполняют быстро и ловко: кустарники обретают форму, газон - аккуратный вид.

- Зелёные насаждения здесь играют двойную роль. С одной стороны, эстетика и красота, с другой - живая природа, с которой малыши обязательно должны знакомиться. Садик находится в центре города, других образцов флоры вокруг немного,- рассуждает родительница Евгения Иванова.

На площадку женщина заглянула, будучи здесь проездом. Цель визита проста: узнать, будет ли детсад готов к сентябрю. Ибо в связи с коронавирусом очень много противоречивой информации, откроются сады или нет- до конца не ясно. А тут ещё ремонт.

- Конечно, мы с мужем иногда возим дочь в дежурные учреждения. Но это в крайних случаях. Во время карантина освоили профессию воспитателей. Развивающие игры, рукоделие, совместное чтение...

Работы по отделке фасада идут согласно графику, так же обстоят дела и внутри здания. Проходя по коридорам, отмечаю чистоту - даже несмотря на ремонт. Все здесь делается согласно плану, особое место в нем уделено пищеблоку.

- Кухня - это не просто плита и стол. Морозильные камеры, раковины, вентиляция. Сортировочная площадка, отсеки для хранения овощей, круп, полуфабрикатов. В общем, получается небольшой кулинарный цех. Все в нем должно работать как часы,- рассказывает инженер-технолог Галия Шарафутдинова.

В связи с пандемией ещё большее внимание уделяется соблюдению санитарных норм. Впрочем, с этим здесь и раньше было строго. Так, разные группы продуктов хранятся отдельно, исправная работа водопровода обеспечивает чистоту.

Но будет ли садик работать в складывающихся условиях? Ответ зависит от развития вирусной ситуации, но в целом прогнозы скорее положительные. В любом случае у строителей есть контракт с оговоренными сроками сдачи объекта.

Ближе к концу августа их работу оценит специальная комиссия по приёмке детских садов и школ. Впрочем, контроль качества ведётся и в процессе. С одной стороны - надзорными органами, с другой - руководством учреждения образования.

Не забывают про детсад № 6 и в администрации района: на днях выездное совещание здесь пропел заместитель главы Газизьян Ахмедьянов. Вместе с представителями подрядчика он обсудил текущие вопросы ремонта, а также сроки его завершения.

Иван БЕГМА.

Корзинка:

Детсад № 6 – один из старейших в Уфе, построен в 1946 году. Долгое время являлся ведомственным и принадлежал агрегатно-производственному объединению.