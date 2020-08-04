Сети тепла

Подготовка к отопительному сезону ведется круглый год, и одной из важных задач является капитальный ремонт теплосетей. МУП «Уфимские инженерные сети» развернуло данную работу по улице Мубарякова, однако жителям микрорайона отключать горячую воду не стали.

- Для этого смонтирована байпасная линия, то есть сейчас водоснабжение осуществляется по так называемому «шунту», или обводной линии, предназначенной для создания обходного пути для движения горячей воды от центральной тепловой подстанции до потребителя, - пояснил мастер УИС Финат Сафиуллин.

С помощью спецтехники и рабочих на участке уже проведены земляные работы, ведется демонтаж старых труб. Завершается реконструкция теплокамеры, в которой заменили задвижки, запорную арматуру, трубопровод. По технологии трубы под дорогой укладывают в монолитный лоток, затем засыпают песчано-гравийной смесью, после чего проезжую часть асфальтируют. Специалисты не прекращают работы при любой непогоде.

Общая протяженность участка - 380 погонных метров, здесь уложат более 700 пог.м новых современных труб. Так, для ГВС используются гибкие трубы из сшитого полиэтилена «Изопрофлекс», которые обеспечат бесперебойную поставку горячей воды потребителям. При этом срок их службы до 50 лет, а у трубопроводов центрального отопления в пенополиуретановой изоляции - до 25-30 лет. Новые технологии позволяют сократить потери тепла, значительно экономят воду, топливо и электроэнергию. Завершить все работы планируется в августе 2020 года.

- Решение провести капитальный ремонт на данном участке приняли в связи с реализацией республиканской программы «Башкирские дворики». Проводимые мероприятия повысят качество теплоснабжения жителей и помогут избежать нештатных ситуаций на сетях в отопительный период, - пояснили в УИС. - Всего в рамках подготовки к новому отопительному сезону МУП УИС в 2020 году планирует построить, реконструировать и отремонтировать более 4 пог.км тепловых сетей.

Ремонтные работы также идут на улице Пушкина от административного здания № 42 до перекрестка Пушкина-Гафури и по плану завершатся 16 августа. Во время реконструкции здесь движение транспорта организовано через проезд, расположенный вдоль жилого дома № 19. Также частично перекрыто движение по улице Крупской для капремонта тепловой магистрали ТМ-8.

Зиля БАДРИЕВА.