Ремонт шагает по Ферина

Глава администрации района Сергей Кожевников встретился с жителями дома №26 по улице Ферина, чтобы обсудить проведение ремонта подъездов, замену лифтового оборудования и вопросы благоустройства территории.

Девятиэтажка построена в 1982 году. Капремонт фасада здесь был произведен в 2018 году, а систему электроснабжения обновили в 2017-м.

- В понедельник начали отключать лифты. После демонтажа подрядчик займется ремонтом подъездов. На установку нового лифтового оборудования уйдет 1,5-2 месяца. Пока придется подниматься пешком, - рассказала о ходе работ ведущий инженер производственно-технического отдела УЖХ Калининского района Ольга Авдеева.

В подъездах проведут облицовку пола первого этажа плиткой, покрасят стены, установят энергосберегающие светильники, отремонтируют лестничные марши и входные группы. Решение о работах, которые необходимо провести, принято на общем собрании собственников.

Также Сергей Петрович провел объезд дворовых территорий по улице Первомайской, где ремонтируются фасады, крыши, подъезды. Особое внимание уделили содержанию дворов и благоустройству. Замечания жителей переданы в работу подрядным организациям для устранения недочетов в ходе ремонта.

Очередь за воркаутом

В Шакше на улице Зеленой продолжается благоустройство «Сквера Памяти». Здесь обустроены пешеходные дорожки, есть скамейки и освещение, высажены липы и ели. Центральное место в сквере занимает обелиск – символ памяти подвигу солдат-освободителей.



Вскоре на территории появятся современная спортивная площадка с резиновым покрытием, воркаут, тренажеры для занятий спортом, площадки для баскетбола и мини-футбола. Сейчас закупается оборудование, после чего начнется благоустройство.



Особое внимание необходимо уделить бережному отношению жителей к новому скверу. Нередки случаи, когда после вечерних прогулок и отдыха горожан остается много мусора. Есть и проявление вандализма: грязной обувью был испачкан памятный обелиск.

Мария АПКАРИМОВА.