Важнейшая работа

На еженедельном оперативном совещании в правительстве РБ, прошедшем в режиме видеоконференции под руководством главы региона Радия Хабирова, обсудили актуальные вопросы.

Про пандемию

«Коронавирус никуда не ушел, масочный режим сохраняется». Радий Хабиров отметил, что во всем мире наблюдается вторая волна заболеваемости Covid19. Темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Башкортостане не превышают 0,7 процента, однако ситуация остается тревожной. Оснований для дальнейшего ослабления режима нет.

Про пожары

В башкирских лесах бушуют пожары, которые обещают ликвидировать уже на этой неделе. О борьбе со стихией доложил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов, отметив, что самый крупный пожар произошел в Башкирском государственном заповеднике в Бурзянском районе площадью 2000 га. Сейчас угрозы распространения огня нет. В тушении было задействовано около 2000 человек и 605 единиц техники. Причиной 51 возгорания стали сухие грозы - такого количества пожаров не наблюдалось с 2010 года, когда сгорели леса на площади 11600 га. По словам министра, экстремальные условия выявили нехватку профессиональных пожарных и устаревание автотракторного парка в лесопожарных станциях.

Про врачей

55 медиков из Башкирии уедут работать в Кыргызстан в рамках международных договоренностей. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Выезд запланирован на среду по линии МЧС. Врачи прошли медицинский осмотр и инструктаж, для них сформирован минимальный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Про ЖКХ

Жители Башкирии стали чаще платить за коммунальные услуги: уровень собираемости платежей с начала года составил 97,2%, в прошлом году показатель был ниже – 95,4%. Об этом рассказал вице-премьер - министр ЖКХ РБ Борис Беляев.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жителей республики за платежную дисциплину и поручил главам муниципалитетов усилить работу по благоустройству парков, дворов, общественных территорий.

Про поездки

В Башкирии восстановлен режим движения сезонных садовых автобусов. Об этом доложил председатель Гостранса РБ Алан Марзаев. Пассажиропоток начал расти с 25 апреля в связи с открытием садовых сезонных маршрутов. Сейчас режим работы садовых автобусов восстановлен и соответствует периоду 2019 года на 86 процентов, по междугородним и межобластным маршрутам - на 76 процентов.

Про утонувших

За неделю в Башкортостане на водных объектах погибли 35 человек, из них двое – дети; четверых ищут спасатели. Неутешительную статистику озвучил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, отметив, что большинство погибших — мужчины в состоянии алкогольного опьянения. В числе причин несчастных случаев были названы аномальная жара, употребление алкоголя, дети, оставшиеся без присмотра взрослых и купание на «нелегальных» пляжах. Между тем регион занимает первое место по открытию специально оборудованных пляжей.

Про инцидент-менеджмент

Начальник управления главы по социальным коммуникациям Елена Прочаковская рассказала об итогах работы системы «Инцидент-менеджмент» за первые шесть месяцев 2020 года. Зарегистрировано более 25 тысяч обращений граждан (на 9 тысяч меньше, чем за первое полугодие прошлого года). Более 4,5 тысяч обращений касались дорог, 3,5 тысячи поступивших жалоб от жителей республики относились к работе по ЖКХ, по благоустройству - 3 тысячи, около 2 тысяч вопросов были по поводу социального обслуживания. Вопросы о здравоохранении и коронавирусе заняли 5 и 6 место в статистике обращений. Радий Хабиров отметил, что работа с обращениями граждан — важнейшая часть работы правительства.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.