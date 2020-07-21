Кумир мальчишек

Тренер подросткового клуба «Северный» Александр Васьков начал свою педагогическую карьеру в 1973 году, тогда комсомольская организация завода «Синтезспирт» поручила ему организовать занятия с детьми на стадионе «Строитель».

…К тому времени выступавший за сборную республики по футболу и пришедший из армии юноша уже работал токарем. Позже он окончил Ленинградский институт физкультуры имени Лесгафта. Сегодня среди его воспитанников чемпион Универсиады по хоккею с мячом Эдуард Гиматов и игрок женской футбольной команды «Олимпия» Валерия Новичкова.

- Раньше была преемственность: школа – ссуз – вуз – работа, - считает Васьков. - За последние 25 лет в этой цепочке образовался пробел. Сократилось почти в три раза количество подростковых клубов. А ведь именно в них делают первые шаги будущие чемпионы.

- Прежде чем заносить фамилию в журнал, присматриваюсь к подростку, - говорит Александр Иванович, - смотрю, не пропускает ли тренировки, есть ли азарт. Если вижу, что мальчишка способный, отправляю его в спортшколу, в клуб «Салават Юлаев» или в секцию при стадионе «Нефтяник». Парни должны развиваться. Есть и те, кто занимается параллельно и у меня, и в секции.

Ребята, получившие когда-то путевку в спорт, не забывают своего тренера. Вот и Юрий Бочкарев купил для нынешних воспитанников Васькова форму.

- Пока мы не восстановим массовую физкультуру, больших побед в футболе не будет, - уверен он. – Сегодня трудно представить, что во времена СССР на всесоюзные семинары съезжались тренеры подростковых клубов и дворовых команд. На одном таком своим опытом с нами поделился знаменитый хоккейный тренер Аркадий Чернышев.

- Александр Иванович – энтузиаст своего дела, человек, радеющий не только за спорт, но и за судьбу черниковских ребят, - говорит директор ПК «Северный» Гузель Абдуллина.

Светлана ЯНОВА.