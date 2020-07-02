Приметы июля

В правительстве республики прошло оперативное совещание под руководством главы РБ Радия Хабирова, на котором обсудили миграционную убыль населения, туристический бум в регионе и ряд других актуальных вопросов.

Про коронавирус

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 5967 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 46 человек. Коечный фонд ковид-госпиталей заполнен на 30%, а уровень иммунитета в регионе составляет 5,4%.

Из-за жары врачам COVID-госпиталей пришлось пересмотреть продолжительность смен, так как работать в противочумном костюме при температуре выше +35 градусов очень сложно.

- Мы уменьшили время нахождения на вахте: следим, чтобы работали не более 4 часов и избегали тепловых ударов. Температурный режим в помещениях вырос. Иногда переходим на два-три часа, чтобы было более комфортно, - пояснил министр.

Про пьянство

Только за первое полугодие по вине нетрезвых водителей в республике произошло более 100 ДТП. С прошлой недели автоинспекторы усилили дежурство на дорогах: выявлено 778 пьяных и отказавшихся от медосвидетельствования водителей (статистика за последние 10 дней). Самые массовые проверки проводились в Туймазинском и Иглинском районах.

В связи с такой печальной статистикой руководитель Гостранса республики Алан Марзаев предложил показывать нарушителей по телевизору.

Радий Хабиров предложение одобрил: «Может, хотя бы это повлияет, возможно, некоторые не захотят позориться. Сейчас лето, многие в отпусках, конечно, выпивают, это их личное дело, но зачем садиться в таком состоянии за руль?».

Про миграцию

- По данным 2019 года, миграционная убыль снизилась на 37,8 процента. Министерством образования и науки разработан план мероприятий по взаимодействию с выпускниками школ и студентов, - сообщила вице-премьер - министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, продолжая повестку совещания.

Еще одна положительная тенденция: в регион вернулись почти 20 процентов всех выпускников, завершивших обучение за пределами республики. Это на 1,7 процента больше, чем в 2018 году.

- То, за что нас всегда критиковали и за что мы всегда переживали. 40 процентов - почти 4 тысячи человек, которые не уехали. Это уже хорошо, хотя есть еще над чем работать, - прокомментировал Радий Фаритович.

Про местный туризм

В Башкортостане наблюдается туристический бум. В эти дни забронировать места в гостиницах и турбазах невозможно - все места проданы до 31 августа. По оценкам участников рынка, туристов уже больше в два, а где-то и в три раза, в сравнении с прошлым годом.

Председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков также рассказал, что в республике создается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Урал». В нее войдут три муниципальных района — Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский.

Работа длительная: в четвертом квартале этого года будет разработана концепция развития, в 2021-м запланирована документальная проработка, в 2022-м – проведение заявочной кампании, в первом полугодии 2023-го – подача заявки в Минэкономразвития РФ, во втором полугодии 2023-го – регистрация туристско-рекреационной ОЭЗ «Урал».

Госкомитет РБ по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов планирует создать сеть маркированных туристских маршрутов. Их общая протяженность составит около 300 км.

Однако спрос на местный туризм и создание необходимой инфраструктуры влечет дополнительные затраты. В связи с чем Салават Нафиков предложил ввести небольшой туристический сбор. Руководитель республики поручил проработать вопрос, изучив опыт других регионов.

Альбина Зубарева.