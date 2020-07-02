Еще один объект в копилку

На улице Академика Королева завершается ремонт, начатый в апреле. На проезжей части рабочие уже нанесли горизонтальную разметку из термопластика – прочного и долговечного материала.

– Полностью заменили здесь асфальтобетонное покрытие, обустроили пешеходные дорожки. Сейчас подрядчики устраняют мелкие недочеты и замечания, - прокомментировал ход работ начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации района Азат Хакимов.

- Мы - одни из первых жителей Сипайлово. В 1985 году вселились в дом №11 на улице Жукова. Тогда микрорайон представлял собой огромный пустырь. Тогда даже представить себе не могла, что всего через двадцать лет он станет таким красивым и уютным. К моменту нашего переезда улица Академика Королева уже существовала. А мой отец принимал участие в ее строительстве, - вспоминает Людмила Максимова.

Улица Академика Королёва тянется с запада на восток, начинаясь у озера Кашкадан, и упирается в ул. Набережная реки Уфы. Она является одной из четырех основных транспортных магистралей микрорайона, ранее на ней находилась конечная остановка городского транспорта.

Свое название получила в 1983 году, когда здесь возводились первые дома. С инициативой именовать ее в честь известного ученого выступили заслуженный строитель РБ Владимир Унжаков и заслуженный архитектор РСФСР, в то время главный архитектор Уфы Фарид Рехмуков. По их же задумке еще одна местная улица получила имя первого космонавта Юрия Гагарина.

Ремонт прошел на протяженном участке от ул. Ю. Гагарина до М. Жукова, который составляет 1,3 км. Благоустройство состоялось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он стал одним из 22 объектов, которые обновляются этим летом в рамках программы.

Алина Дмитриева.