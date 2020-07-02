На высоте столичной новостройки

- Да, мы с напарником утепляем стены. Сначала промазываем их раствором, потом фиксируем плиту. Материал легкий, из полимеров наподобие минеральной ваты. К тому же он устойчив к сырости. Каждую прослойку дожимаем креплением и идем дальше. После нас, наверное, пойдут только фасадчики, - говорит монтажник Ильгам Сафиуллин.

Вместе с напарником он работает на высоте десятого этажа. Места в «люльке» немного, хватает на двоих и инструмент. Новостройка под номером 12/4 на улице Союзной, наконец-то вновь ожила.

Тем более что потребность уфимцев в жилье экономкласса достаточно высока. Прежде всего это касается молодых семей, которым предстоит здесь жить и растить малышей. Последнее особенно важно, и потому уже в проекте многих домов заложен детский сад на первом этаже. Такова и стройка, на которой находимся мы.

Столовая, кабинеты, спальные комнаты и другие помещения будут расположены в пристрое с другой стороны дома. Сейчас там возводятся внутренние перегородки. Если для несущих стен в дело идет кирпич высокой прочности, то межкомнатное пространство разделяется легким пенобетоном. О сроках завершения работ мастера не говорят, что вполне понятно. Лишь вскользь обмолвились, что рады их началу: в разгар карантина с заработком было непросто.

Тем временем с нижних этажей основного здания доносятся шум сверла и голоса рабочих. Подхожу и знакомлюсь с электриком Фанилем Вафиным. Это он металлическим буравчиком «грызет» каменную стену, говоря на строительном жаргоне - «штробит» бетон. Согласно проекту в пробуренную канавку ляжет кабель общедомовой электросети. Но это будет не скоро, а пока строители протянут через нее свои провода - для освещения и станков.

Уже покидая стройку, отмечаю еще одну деталь, косвенно говорящую о том, что до сдачи в эксплуатацию объекту еще далеко. Будущий двор частично перерыт траншеями, в глубине которых лежат еще не состыкованные трубы. Что это - канализация или отопление? Работы по прокладке данных сетей ведутся. Это внушает некоторый оптимизм, с которым я покидаю стройку и отправляюсь дальше.

И вся столица на ладони

- Сами посмотрите, какое местечко: с одной стороны - просторы до горизонта, с другой - город на семи холмах во всей своей красе. При этом большие магазины рядом, школа и больница тоже. Кто знает, может, и я здесь буду жить, когда женюсь? - говорит мастер строительно-монтажных работ Вячеслав Санников.

С ним я знакомлюсь на подходе к строящимся кварталам по улице полковника Меликова. Действительно, вид из окон новостроек будет шикарный. Пока же над невысоким лесом виднеются башни кранов. Впрочем, сейчас район все больше напоминает современный спальный. Слева и справа от дороги (с хорошим асфальтом, между прочим) выросли аккуратные многоэтажки. Мельком заглянув во двор одной из них, отмечаю широкую парковку, игровую площадку, деревца под окнами. Довольно уютно.

Примерно так же, наверное, будут выглядеть жилые кварталы, что возводятся чуть дальше - за лесополосой. Приближаясь к ней, отмечаю неожиданную деталь: шум стройки не может заглушить пения птиц! Оказывается, в Уфе бывает и такое. Подойти к стройплощадкам можно со стороны миловской трассы, но я решаю идти полем. Тем более что здесь тоже есть мощенная бетоном грунтовая дорога. Выдержать давление колес строительной техники голая земля не смогла бы - ведь место здесь низкое, наверняка близко грунтовые воды. На эту мысль наталкивает большой ручей, который инженеры предусмотрительно обустроили насыпным переездом.

- Земляные работы здесь начались ещё год назад. Траншеи рылись глубиной в несколько метров, на всем протяжении застройки. Часть - под ливневую канализацию, другая - под отведение грунтовых вод, - рассказывает мой новый знакомый.

Но вот стена деревьев остаётся позади, мы попадаем на фундаментную площадку. Из залитого бетоном основания растут несущие балки с арматурной сердцевиной. Высота совсем небольшая, но в полусотне метров заложен ещё один дом, чуть дальше - ещё два. Непривычно выглядят краны, башни которых застыли на высоте всего в десять метров. Вокруг каждой из четырёх площадок снуют строители - расти эти дома будут одновременно. Посигналив, к одной из них подъезжает «КамАЗ», груженый кирпичом. Здесь его понадобится много, чего не скажешь о соседнем квартале, где высотки уже поднялись на проектную величину. Куда я и направляюсь.

- Какая тут высота? Седьмой этаж. Стало быть, метров двадцать. А что, нам неплохо, работаем спокойно: начальство-то все внизу, в конторе! - говорит, улыбаясь, пожилой каменщик.

Его фигура в зеленом комбинезоне видна в проеме окна. Сейчас внутри квартир идут отделочные работы. А на подъездных окнах уже стоит «пластик».

Общий на несколько домов двор превращён в гигантский строительный склад. Там, где спустя некоторое время будут встанут легковушки жильцов, лежат штабеля кирпича, цемента и железа. На месте будущей детской площадки упёрся в землю массивной пяткой башенный кран. Кстати, их тут несколько - даже одну высотку с разных сторон окружают два-три гиганта. Такой подход обеспечивает нужную скорость работы. А терять время строителям вовсе не хочется, скорее наоборот - нужно компенсировать карантинный простой.

Заглянув в навигатор, отмечаю: это действительно край столицы, ещё шаг - и окажешься в Уфимском районе. Учитывая темпы застройки, совсем скоро гостей нашего города здесь будет встречать новый высотный микрорайон с обустроенными дорогами, скверами, торговыми точками. Скорее всего, планировщики сохранят и лесопосадку. А значит, и птичий щебет разнообразит звуковую палитру городского вечера.

Иван БЕГМА.

Корзинка:

Как нам сообщили в администрации района, активное строительство ведется и в микрорайоне Затон-Восточный. Помимо спортивного комплекса там возводится новый жилищный комплекс разной этажности. Что касается Затона-Западного, на улице Летчиков был сдан под ключ высотный комплекс на 364 квартиры. В строительство двух других высоток там вложены средства фонда развития жилищного строительства РБ.