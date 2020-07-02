200 градусов по Цельсию

Одна из важнейших магистралей столицы республики Уфа-Нагаево, а точнее, ее участок от улицы Бородинской до автодороги М-5

протяженностью 11 км, частично закрыт с конца апреля. Здесь идут ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Около асфальтоукладчика температура достигает невероятных градусов: горячий асфальт, который применяют для капитальной реконструкции, накаляет и знойное солнце. Приготовление дорожной одежды начинается на асфальтобетонном заводе, где при 200 градусах смешивают песок, щебень с минеральным порошком и битумом. Свежая обжигающая смесь высыпается в кузов КамАЗа, и водитель везет ее к месту ремонта дороги.

- Горячее состояние должно сохраниться. Затем по технологии следует выгрузка, распределение и укатка, для чего используют асфальтоукладчики, виброплиты и ручные катки, - говорит бригадир участка Уфимского ДРСУ- филиала «Башкиравтодора» Асхат Галиуллин. - Чтобы не было стыков на дороге, процесс асфальтирования не должен прерываться.

Дорожная смесь разработана методом объемного проектирования, который позволяет увеличить срок службы покрытия на 20–30% за счет точного подбора состава асфальтобетона, параметров вяжущего и каменного материалов. Рецепт учитывает конкретные климатические условия, транспортную нагрузку на местных материалах и позволяет прогнозировать долговечность работы асфальтобетона в дорожной конструкции.

За два с половиной месяца рабочие уже сняли деформированный слой трассы методом холодного фрезерования, отремонтировали покрытие при въезде в город и начали работы по укладке дорожного полотна по направлению из города. Параллельно продолжаются работы по укреплению обочин. По завершении основных работ здесь применят термопластик, который отличается улучшенными характеристиками светоотражения и долговечностью.

Согласно заключенному муниципальному контракту подрядная организация планирует завершить ремонт до 31 августа 2021 года. На восстановление дорожной площади в 87 000 квадратных метров и протяженностью в 11 км выделено 265 миллионов рублей.

Участки трассы в течение данного времени будут частично перекрываться, планировать маршрут своего движения можно, воспользовавшись опубликованной на сайте мэрии Интерактивной картой ремонта дорог.

- Приходится объезжать, но ведь это временные неудобства, - говорит житель деревни Жилино Валерий Тимошенко. – Ремонт жизненно необходим, ведь сколько сельчан ездит на работу в город и обратно. А еще здесь активно строятся сады, так что город расширяется и в нашем направлении.

Зиля БАДРИЕВА.