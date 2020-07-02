Легендарные бронепоезда

Новость о присвоении столице республики звания «Город трудовой доблести» коллектив Уфимского тепловозоремонтного завода воспринял с гордостью. Ведь предприятие внесло неоценимый вклад в разгром фашистской Германии.

О том, как трудились в годы Великой Отечественной войны заводчане, рассказал директор музея Борис Шабалин.

Здесь каждый экспонат пропитан духом того времени. С пожелтевших портретов глядят «трехсотники» и стахановцы, на постаментах возвышаются уникальные макеты орудий. Ведь в дни сражений именно железнодорожный транспорт был наиболее быстрым для переброски войск и ресурсов, эффективным для эвакуации предприятий и тяжелораненых, а бронепоезда – надежными «крепостями» для ведения боевых действий.

– Особенно ценными для нас являются переданное на постоянное хранение переходящее Красное знамя и Грамота Народного комиссариата путей сообщения, присужденные за самоотверженный труд в 1941-1945 г.г., – говорит Борис Иванович.

Завод основан в 1888 году (тогда это были железнодорожные мастерские для ремонта подвижного состава строящейся Самаро-Златоустовской железной дороги) и послужил мощным драйвером развития города. За несколько лет 26-тысячное население выросло вдвое: стали появляться новые улицы и районы.

В годы Великой Отечественной цеха пришлось переоборудовать на выпуск продукции, необходимой для фронта: снаряды, полевые кухни, оборудование санитарных поездов, газогенераторные установки для автомобилей.

К работе привлекли рабочих и инженеров эвакуированных Гомельского, Запорожского, Станиславского и Изюмского паровозоремонтных заводов со всей прибывшей техникой, оборудованием.

– Из 3000 человек коллектива 45-50% были женщины и подростки. Мальчикам разрешалось работать с 13 лет, девочкам – с 14. Те, кто до станка не дотягивались, вставали на подставки, – говорит Борис Иванович.

А некоторые, чтобы их приняли на работу, прибавляли к своему возрасту год. Как, например, Людмила Анискина. Если бы она не решилась на данную хитрость, то, возможно, никогда не познакомилась бы с Николаем, который точил снаряды в том же цеху, где она изготавливала ящики, а в последствии стал ее супругом.

«Все для фронта! Все для победы!», – под таким девизом трудились заводчане, стараясь выполнить не только свою норму, но и товарища, ушедшего на фронт. В результате сверх основного плана выпустили 4 бронепоезда.

К апрелю 1942-го построили «Александр Невский» и «Полководец Суворов», по конструкции относящиеся к облегченному варианту №3. Они составили Отдельный дивизион №25 и воевали в составе армии генерала Василия Чуйкова под Сталинградом, затем дошли до Румынии. Командиром был начальник технологического отдела завода, экипажи сформированы из числа рабочих и военнообязанных республики.

Летом 1943-го в рекордно короткие сроки на боевую вахту встали «Салават Юлаев» и «Уфа». Последний собрали за 8 дней. Оба этих поезда, в отличие от предыдущих, имели устойчивые от снарядов орудийные башни танка Т-34 и мощную 76-мм пушку образца 1940 года. Против этого дальнобойного орудия не могла устоять броня немецких танков.

– За период войны отремонтировано 1268 паровозов. По сравнению с 1940-м выпуск оборонной продукции составил в 1941-м – 560%, 1942-м – 2060%, 1943-м – 2180%, 1944-м – 1846%. Работали сутками, забывая об отдыхе. За что в 1946 году медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» отмечены 1354 человека, – подытожил Борис Иванович.

Сегодня тепловозоремонтный завод – одно из основных в России предприятий, ремонтирующих маневровые тепловозы. В цехах также производят и формируют колесные пары. Для обеспечения производственных нужд функционируют ремонтно-механические и вспомогательные цехи.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.