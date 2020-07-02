В бой против вируса

Президиум городского Совета наградил коллектив больницы № 18 Почетным знаком «За большой вклад в социально-экономическое развитие города Уфы».

В эти непростые дни 18-я стала одним из крупнейших ковид-госпиталей. Сюда поступают больные с коронавирусной инфекцией со всей республики и получают высокопрофессиональную медицинскую помощь.

….Многочасовые смены и разлука с родными – такой ценой обходятся медикам рабочие будни в период пандемии. Люди в белых халатах сейчас ведут бой в круглосуточном режиме.

Одна из героев нашего времени, работающих в красной зоне COVID-госпиталя, врач-терапевт Лэйсян Хисматуллина.

В больнице с 2017 года, а с этого трудится в провизорном госпитале, который с апреля перепрофилирован в инфекционный. Лэйсян руководит командой врачей, медсестер, младшего персонала, которые круглосуточно оказывают высококвалифицированную помощь: осмотр, диагностика, назначение лекарственных препаратов, наблюдение в динамике и оценка эффективности лечения.

На плечи медиков легла огромная нагрузка и большая ответственность за здоровье людей, профессионализм специалистов и готовность жертвовать своими интересами ради общественного благополучия поистине восхищают нас.

Об этом свидетельствуют и благодарные отзывы пациентов госпиталя: «Хотелось бы выразить благодарность заведующей отделением, наша встреча была лишь однажды, но именно после ее грамотно назначенного лечения я пошла на поправку. То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью, а очень часто просто спасаете жизни! Палата 733 (Динара Дамаскина, Наталья Коннова, Лиана Сулейманова, Рита Игламова». Такие отзывы получают врачи больницы.

Крупнейшая больница всегда стояла на страже нашего здоровья. Ежегодно здесь лечатся более 18 тысяч человек, проводится около 10 тысяч операций, в том числе и высокотехнологичных.

На ее базе функционирует ожоговый центр, который входит в тройку ведущих в России. Здесь открыты 7 параклинических отделений, функционируют три поликлиники, открыт Центр здоровья, где можно пройти экспресс-обследования.

В больнице трудятся 1285 сотрудников, из них – 329 врачей и 579 медицинских сестер. Один доктор медицинских наук, 26 кандидатов наук, 11 заслуженных врачей РБ.; 7 отличников здравоохранения РФ, 31 отличник здравоохранения РБ, 6 заслуженных работников здравоохранения РБ.

Ника НИКОЛЬСКАЯ