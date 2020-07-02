«Парковая» от слова парк

Двор МКД по этой улице тихий и зеленый. Сам дом, возведенный в 1967 году, ничем не примечателен. Впрочем, как и его «соседи». Разве что отличаются этажностью. В общем, один из типичных уголков Уфы, каких полно в спальных районах. Но скоро все изменится – сюда пришла программа «Башкирские дворики». Будет здесь не только спокойно, но и уютно.

Когда мы побывали по данному адресу, рабочие демонтировали старые бордюры. Побитые временем, они изрядно портили вид тротуаров и проезжей части. Да и неровный асфальт нарушал гармонию. Старые тяжелые камни легко поддавались ловким движениям: вывороченные бордюры складывали в кузов грузовика, чтобы вывезти отсюда.

- Мы переехали сюда три года назад. Когда выбирали из нескольких вариантов, привлек именно этот двор. Далеко от шумной «красной» линии, просторные зеленые газоны, рядом школа и больница. Но, конечно, не хватает современного комфорта, - говорит Любовь Федорова, наблюдая за работами, примостившись на скамейке у подъезда.

- Ну а для нас важно, что будет новая детская площадка и ровный асфальт, а то возить ребенка в коляске не очень комфортно, - вторит ей молодая мама Гульнара. – А вообще, конечно, хочется, чтобы сохранилась главная изюминка – его тенистость, парковость.

Действительно, программа «Башкирские дворики» предполагает комплексное благоустройство. Как пояснила и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации района Елена Кабирова, здесь предстоит не только установка новых бордюрных камней и опор освещения, но и укладка асфальтового покрытия, обустройство тротуаров. Также во дворе установят детскую и спортивную площадки. Дизайн-проект разработан с участием жителей.

Причем асфальт на проезжую часть и тротуары кладут не абы как, а по всем правилам – с нижними слоями. За результат подрядчик несет ответственность. Если в течение гарантийного срока проявятся недочеты, его заставят переделывать. Но будем надеяться, что победит профессионализм.

Скоро рабочие приступят к переносу и замене опор освещения. Зеленые насаждения, которых во дворе в изобилии, не пострадают. Жителям придется какое-то время потерпеть неудобства, зато в итоге двор будет иметь современный и комфортный вид.

Альбина Зубарева.