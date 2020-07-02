Будни «Арт-Квадрата»

Творческое пространство «Арт-Квадрат» переживает обновление. В большей части корпусов идет ремонт и стройка, а в остальных продолжает кипеть творческая жизнь.

Например, в самом центре главного корпуса нас приветствует…Статуя Венеры Милосской.

Ремонт. И не только

Конечно, вокруг не Эгейское море, а миллионный город. Да и снующие в разные стороны строители непохожи на древних греков. Но уже само присутствие богини в эпицентре ремонта создает свою атмосферу: ведь из хаоса будет рождена красота.

- Представьте себе, что значит протянуть вентиляцию на пространстве целого квартала. Тем более что меняется планировка. Пробиваем тоннели в стенах, тянем коммуникации, воздухозаборники. А другие наши коллеги тем временем работают с документами, потому что без соответствующего акта мы не делаем и шага. Такова специфика, - рассказывают рабочие, встретившиеся мне в одном из коридоров.

Вместе с ними я попадаю в главный корпус, где вовсю идут работы. Первое, на что обращаю внимание, - полы еще не залиты. Но частично завершена отделка стен. Причем на старинный кирпич мастера положили дерево, наверняка – для защиты от случайных повреждений при ремонте.

Еще Микеланджело Буонарроти в ответ на вопрос «Как вы создаете свои скульптуры?» сказал знаменитую фразу «Я беру камень и отсекаю все лишнее». В этом смысле рабочие, отделывающие «Арт-Квадрат», следуют по стопам мастера. Так, лезвие болгарки, рассыпая искры, создает из арматуры брусок необходимой длины. А срывающие с деталей упаковку и защитную пленку мастера закрепляют на петлях новую дверь. Тем не менее есть здесь один нюанс, ярко отличающий храм красоты от любой другой стройки: под ногами чисто, рабочие материалы разложены аккуратно по своим местам, мастера выглядят опрятно.

Тем временем часть «Арт-Квадрата» продолжает жить своей обычной жизнью. Так, работает расположенный со стороны Верхнеторговой площади фуд-корт. Наматывая на палочки китайскую лапшу или потягивая ароматный смузи, посетители кафе обсуждают дела, проводят свидания и встречи. До строительной передовой отсюда меньше полусотни метров, и глядя в витрины, можно видеть мастеров, инженеров, отделочников. Тем не менее, две этих разных среды странным образом дополняют друг друга, никакого дискомфорта не ощущается.

- Это место давно уже стало центром притяжения творческой молодежи и городской интеллигенции. Конечно, в период пандемии пришлось туго, многие бизнесы закрылись или сменили сферу. Нас эта чаша миновала в том плане, что удалось сохранить клиентов, - рассказывает Олег, шеф-повар одного из ресторанчиков.

По его словам, особенно большой наплыв посетителей случается вечерами, когда работает театральное пространство. Сегодня как раз такой момент, и на моих глазах к стойке подходит группа артистов – перекусить перед премьерой, до которой остаются считанные минуты…

Театр под открытым небом

Еще недавно пустовавшие трибуны полны, но вокруг царит тишина. Даже звуки от близкого ремонта отступают. Все внимание десятков людей привлечено к человеку посреди сцены.

С монолога Антона Проскурина начинается постановка молодежного самодеятельного театра «Фабуко».

Слово сопровождается звуком, и вот уже перед глазами уфимцев возникает знакомая каждому картина: город, суета, и посреди нее – два ищущих друг друга человека, он и она. Казалось бы, зачем показывать зрителю то, что он видит каждый день? Но смысл есть. Ибо лишь взглянув на свою жизнь со стороны, человек способен понять ее заново, а подчас и переоценить.

- Почему так назвали театр? Значений много. Дословный перевод с испанского – плод, созревший на дереве. Это вполне про нас. Есть еще литературный термин фабула, это фактическая сторона любого произведения. События, случаи, действия героев и общая взаимосвязь. Своего рода зеркало реальности, что тоже про нас. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить японцев с их театром «Кабуки». Там у актеров костюмы продумываются очень тщательно, каждый элемент несет свою смысловую нагрузку, - рассказывает музыкант Сергей Славинов.

Его творческая задача – как раз создавать звуковое сопровождение к определенным актам действия. Для этого под рукой – синтезатор «Роланд». Краем глаза замечаю, что строители завершили свою работу, часть из них присоединилась к зрителям. Интересно, что будет происходить в ремонтируемых помещениях после того, как перережут ленточку»? Проектировщики не раскрывают секрета, отделываясь общими словами про галереи и залы для лекций на творческую тематику. Это ждет нас впереди. А сейчас над сценой воцаряются летние сумерки. В свете софитов актеры кланяются зрителю: очередная премьера прошла успешно.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.