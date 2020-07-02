Территория поэзии

Даже спустя десятилетия стихи народного поэта Мустая Карима воспитывают любовь к родному краю, родному городу. По-особенному они зазвучали на полях форума урбанистики нового творческого проекта #ТерриторияПоэзии.

Благотворительный фонд «Территория счастья» дал возможность гостям и жителям Уфы еще раз услышать эти строки и понять: даже самый современный мегаполис без любви своих горожан городом мечты не станет.

Необычная творческая площадка перед Конгресс-холлом «Торатау» дала возможность для реализации как заранее подготовленных, так и для спонтанных выступлений, импровизаций. Именно с таким творческим экспромтом выступил почетный гость форума, глава города Плес, внук народного поэта Тимербулат Каримов, приветствовавший гостей и артистов своими любимыми строчками из стихов Мустафы Сафиевича.

Посетила мероприятие и супруга главы республики Каринэ Хабирова. В числе гостей, выступивших на сцене, - выпускник студии «Хахачу», ныне актер Московского театра на Малой Бронной Аскар Нигамедзянов, актриса Анастасия Речистер.

С поэтическими строками выступили актеры Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима, актеры Театра юного зрителя, поэты республики и любители поэзии – воспитанники студии творческого развития Константина Хабенского «Оперение/Хахачу».

- Мне кажется, поэзия очень важна и нужна сейчас, когда все очень устали от застоя, самоизоляции. Нам всем важно уметь слушать и слышать друг друга. Каждое стихотворение, которое мы сегодня читаем, наполнено особым смыслом, и каждый его проживает для себя, - поделилась своими впечатлениями Полина Якупова, воспитанница студии «Оперение/Хахачу».

Любимые всеми строки Мустая Карима, современные поэтические вариации, стихи собственного сочинения участников мероприятия звучали в этот день на территории поэзии.

Зарина ХАНОВА.