Пример - полоожительный

Продолжается реализация республиканской программы «Башкирские дворики». Жители с каждым годом становятся активнее и подают больше заявок. Сегодня кипит работа в квадрате улиц Богдана Хмельницкого, Вологодской и Черниковской.

Объект большой, только асфальтобетонное покрытие охватит более 10 тыс. кв.м. Здесь также запланированы расширение проезжей части, организация дополнительных парковочных мест, монтаж точек освещения, установка новой контейнерной площадки и многое другое. Завершить работы необходимо к 1 августа.

Учли не только технические условия, но и пожелания жителей. Так, на участке, объединяющем дворовые территории домов Черниковская, 87, Богдана Хмельницкого 45,47,49, 49/1 Вологодская, 32, 32/1 установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, турниковый комплекс. Будут высажены зеленые насаждения на площади около 2 тыс. кв.м.

Сердца свяжут парк и ЗАГС

В парке «Первомайский» продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту. Сегодня в парке ведутся работы по укладке гранитного покрытия пешеходных зон, монтажу детских игровых площадок и спортивного оборудования. Продолжается оформление береговой линии озера.



Завершается установка настила вокруг озера, рабочие благоустраивают амфитеатр, построили спуск к озеру для маломобильных групп населения и мам с колясками.



Кроме того, в парке будет Аллея молодоженов, которая свяжет Калининский ЗАГС и территорию парка. На аллее расположатся арт-объекты в форме сердец, которые станут атрибутами ярких тематических фотосессий для влюбленных пар. Также в парке «Первомайский» будет оборудована тропа здоровья. Предусмотрено 126 камер видео-наблюдения на всей территории.

Пальма первенства у петуний

Сотрудники муниципального учреждения по благоустройству узаживают за цветами на клумбах и альпийских горках. Всего район украшают 45 тысяч разных цветов.

Создание цветников - трудоемкий процесс, включающий в себя комплекс поэтапной работы, в том числе обработку земли, ежедневный полив, который в знойное лето производится в ночное время. Уличные композиции будут украшать улицы до наступления осенних холодов.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.