Преобразились на все 100!

В республике возобновили реализацию Программы комплексного ремонта подъездов, приостановленную из-за пандемии коронавируса.

В программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году в Советском районе в список попали 58 адресов, работы в них планируется завершить в три этапа. Больше всего – 28 домов (84 подъезда) – в рамках первого. В их числе и пятиэтажка на улице 8 Марта, 13.

– Строители пришли к нам 8 июня. Вместо старых окон с деревянными рамами, которые мы боялись открывать, установили пластиковые, плитку на первом этаже поменяли, стены оштукатурили, еще дверь тамбурную обещают поставить новую и поручни, – делится жительница Галина Пронькина.

– Подъезд заиграл совсем другими красками. Спасибо Региональному оператору капитального ремонта, – добавляет Земфира Ягафарова.

При том, по словам жильцов, с подрядной организацией им повезло. Сотрудники в ООО «Строй-Ресурс» ответственные: трудятся качественно, все детали предварительно обсуждают с хозяевами помещений.

Бригаду в составе четырех рабочих и мастера строительно-монтажных работ Андрея Трушкина мы застали по адресу Айская, 64/1.

– На ремонт 25 домов в настоящее время задействованы около 30 человек. По району – 7 бригад. Работы начаты еще в марте, но из-за COVID-19 пришлось приостановить, – говорит Андрей Трушкин.

Дом пятиэтажный, четырехподъездный. В первом и втором – дело уже близится к завершению, а в третьем и четвертом – работа в самом разгаре. Отмывают потолок, снимают со стен старую краску. Александр Кибитов готовит поверхности под покраску, накладывая грунтовку «бетоноконтакт» и финишную штукатурку.

Как рассказывает представитель подрядной организации, замене подлежат дощатые тамбурные двери, окна с деревянными рамами, светильники, выключатели, почтовые ящики, кроме того на пол первого этажа укладывается керамогранитная плитка, на стены по желанию собственников квартир наносят масляную краску либо декоративную штукатурку.

Окна и почтовые ящики решили оставить прежние, так как они еще в хорошем состоянии.

– Чтобы качественно отштукатурить и покрасить подъезд, мы демонтируем кабель-каналы. После нас уже заступают операторы связи, которые устанавливают короба и укладывают в них провода. По завершении закрепляют силовые кабели, – поясняет Андрей Трушкин.

Комплексный ремонт охватывает и входные группы. При оформлении фасадов учитывают мнение собственников помещений.

– Покрасьте в синий цвет, как козырек. Будет смотреться гармонично и меньше пачкаться. А для внутренних стен мы выбрали светло-персиковый тон, – говорит председатель МКД Зульфия Бикбулатова.

Обновленные подъезды собственники помещений обещают сохранить в первозданном виде. Ведь жить в чистом и аккуратном доме не только приятно, но и безопасно.

Мария НИКОЛАЕВА.

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О реализации Программы комплексного ремонта подъездов на оперативном совещании в мэрии рассказал глава администрации района Рустем Рахматуллин:

– В 2020 году работы запланированы в 190 подъездах 58 МКД. По состоянию на 23 июня к работам приступили в 32 домах, 107 подъездах. Контроль над проведением работ осуществляется ежедневно, посредством комиссионного объезда.