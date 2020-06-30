«Стану феей»

Алсу Валиуллина с началом самоизоляции оказалась без работы: торговая точка, где она была продавцом, закрылась.

- Встала на учет в центр занятости населения, но понимала, что на пособие не проживешь и надо искать выход. Работа мне нужна посменная, так как дома двое детей и больная мама, за которыми нужен присмотр, - рассказывает Алсу.

А решение подсказал сам случай. Знакомая, проживающая в Москве, попросила за вознаграждение регулярно наводить порядок в квартире ее мамы. Вскоре нашелся еще один заказ – отмыть коттедж после ремонта и убирать небольшой салон связи.

- Опыт работы сиделкой и помощницей по хозяйству у меня уже был. После долгих раздумий решили с подругой открыть клининговую фирму, специализирующуюся на небольших заказах. Станем феями, по мановению волшебной палочки будут у клиентов чистые окна, квартира или дача. Не зря говорят, что любой кризис –новые возможности, никогда не думала, что начну свое дело, - признается она.

Специалисты Центра занятости населения подробно проконсультировали, при каких условиях безработный может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и получить субсидию от Центра занятости населения, которая в этом году увеличилась до 140 тысяч.

- По требованиям я прохожу: старше 18 лет и отсутствие госрегистрации в качестве ИП в течение 12 месяцев до признания безработным. Сейчас готовим необходимые документы - заявление на предоставление единовременной финансовой помощи, бизнес-план. И надеемся, что получим одобрение комиссии, - поделилась Алсу.

Пока начинающий предприниматель запускает странички своей компании в соцсетях и закупает расходные материалы. Первое время будет выручать свой автомобиль:

- В будущем, если все пойдет хорошо, понадобятся и дополнительные руки, и профессиональное оборудование; мечтаю запустить еще сервис по химчистке мягкой мебели, поэтому субсидия нам не помешала бы, - рассуждает Алсу.

Иван ЗАРОКОВ.