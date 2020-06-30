Ждут детсада

На улице Набережной в Сипайлово достраивают детский сад на 215 мест. Основная часть работ уже завершена, и подрядчики обещают сдать объект к 1 сентября.

- Планируем завершить строительство в августе с получением разрешительных документов и будем готовы принять детей уже в сентябре, – отметил заместитель начальника отдела капитального строительства и реконструкции объектов УКС РБ Разим Мухаметдинов.

Новое учреждение возводится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Сегодня в микрорайоне строятся 3 детских сада. И в этом есть необходимость. Сипайлово – густонаселенный микрорайон, где проживает около 130 тысяч человек.

Строительство началось в августе прошлого года. Все работы идут согласно графику. По словам главного инженера подрядной организации Ришата Бикбулатова, ежедневно на объекте задействовано 4-5 единиц техники и около 60 строителей и рабочих. Все внутренние инженерные коммуникации подведены, работы по тепло- и электроснабжению выполнены полностью. Рабочие заняты отделочными, штукатурными и сантехническими работами, а также сборкой лифтов. Их в новом детсаду будет два: грузовой и малый для кухни.

На площади в 3500 квадратных метров разместятся две ясельных и семь дошкольных групп. В учреждении предусмотрены все музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, медработника, просторные игровые комнаты. В целях обеспечения безопасности детей установят двери и ворота с магнитным замком, а также восемь камер видеонаблюдения.

Детские площадки на улице будут покрыты резиновым покрытием, а игровое оборудование отвечает всем требованиям безопасности. Что касается благоустройства территории, то здесь появятся малые архитектурные формы.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото автора.

Корзинка

Сегодня в столице республики строятся 5 новых дошкольных образовательных учреждений на 925 мест, из них 3 в Сипайлово и по одному в микрорайонах Яркий и Баланово-Ново-Александровка. Все они будут введены в эксплуатацию в текущем году.