С официальным визитом

Прошедшая неделя оказалась богатой на праздничные события и торжественные церемонии. Так, глава администрации района Олег Котов поздравил с профессиональным праздником медицинских работников, вручил награды ветеранам войны, и также встретился с жителями двух уфимских дворов.

На антивирусной передовой

Чествование врачей и медсестер состоялось в администрации района. В своей поздравительной речи Олег Котов отметил, что в этом году праздник проходит «в боевых условиях».

- В связи с коронавирусом напряженная ситуация сложилась во всем мире, но наши доктора проявили себя настоящими защитниками жизни и здоровья людей. Были приняты все необходимые меры, к сожалению, болезнь не обошла и наш район. Но совместными усилиями мы справились с этим вызовом времени. Также отмечу, что истинный врач лечит не только лекарственными средствами или хирургическим вмешательством, но и добрым словом. Без сомнения, это - про вас, – отметил Олег Александрович.

Почетные грамоты и благодарственные письма министерств здравоохранения страны и республики, а также руководства города были вручены почти двум десяткам врачей и медсестер. А затем перед гостями выступили артисты: солистка Башкирской государственной филармонии Флорида Иркина и преподаватель музыкальной школы №7 Айдар Байтимеров.

О героях былых времен…

А вот ветерану Второй мировой войны Василию Филипповичу Минаеву пришлось в свое время получать благодарность от самого Сталина. Это документально подтвержденный факт: в далеком 1945-м солдат воевал против Японии. В наградном листе так и написано: «За отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке и участие в освобождении Маньчжурии». А еще наградами за службу стали медаль «За победу над Японией» и орден Отечественной войны первой степени.

Регалии ветеран показал во время торжественной встречи с руководством района. В рамках акции «Телефоны фронтовикам» Олег Котов вместе с поздравительной нотой вручил ему мобильный аппарат с безлимитной сотовой связью.

Аналогичного поздравления в честь 75-летия парада Победы удостоился и Рафаэль Шамсутдинович Фаизов. Он также служил на Дальнем Востоке, минометчиком. В составе 5-ой общевойсковой армии громил Квантунскую группировку противника, освобождал Китай и Маньчжурию. О своем боевом пути ветеран рассказывает немного, но сами за себя говорят награды: орден Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За победу над Японией». Сегодня для ветеранов большое значение имеет постоянное общение с детьми и внуками, потому сотовый телефон с безлимитной связью пришелся как нельзя кстати. Среди очевидных плюсов подарка – то, что в память аппарата уже вбиты номера экстренных и социальных служб.

Сохранить и приумножить

Мир и процветание были обеспечены дорогой ценой, задача нынешних уфимцев – сохранять и приумножать благосостояние народа мирным трудом. Об этом Олег Котов говорил с жителями многоквартирных домов за номерами 60 и 72 по улице Аксакова. Именно там запланировано комплексное благоустройство территорий в рамках программы «Башкирские дворики».

- Изменения будут серьезными. Потому необходимо предварительно обсудить дизайн-проект, услышать пожелания жильцов и обговорить другие важные вопросы, - сказал глава района, обращаясь к уфимцам.

Новая детская или игровая зона, контейнерная площадка, озеленение, расширение парковки – это лишь малая часть возможностей программы. В перечне есть также установка скамеек и наружного освещения, систем видеоконтроля. Согласно финансовому нормативу, 94 процента расходов будут покрыты из бюджета республики, пять – из казны города и лишь один – за счет жильцов.

Егор СОЛНЦЕВ.