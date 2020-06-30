Здесь будут качели, а там - тренажер

Программу «Башкирские дворики» в районе уже готовят на следующий год. Обсуждение деталей идет с жителями различных домов.

- Хотелось бы отметить, что в рамках реализации программы благоустройства дворовых территорий за последние три года в районе отремонтировано 49 дворов, - сказал глава районной администрации Илвир Нурдавлятов. - В текущем году обновление будет выполнено в 8 дворах. Планируется, что до окончания действия программы в 2024 году в районе будут благоустроены все дворовые территории.

На днях жители домов по улице С. Перовской, 13а, б, в, г, а также 13/1 вместе с представителями мэрии и администрации района обсудили будущее своих дворов. В перечень работ входит детская площадка с безопасным резиновым покрытием, спортивная и контейнерная площадки, озеленение, парковочные места, информационный стенд, наружное освещение, видеонаблюдение, малые архитектурные формы. В разговоре помимо главы района приняли участие и.о. начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы Антон Тристан, представители управляющих организаций, советов МКД и активные жители.

- В этом году применен комплексный подход. Для того чтобы

благоустройство захватило как можно больше территорий, почти

каждый проект объединяет 3-4 дома, - объяснил начальник

информационно-аналитического отдела района Сергей Полетавкин. - Всего в районе отремонтируют 9 дворовых территорий, охватывающих 30 многоквартирных домов на общую

сумму 94,6 млн рублей. Обсуждение планов реализации программы на 2021 год пройдет и в других дворах.

Также Илвир Нурдавлятов встретился с представителями инициативной группы жителей поселка Цветы Башкирии. Участники встречи обсудили реализацию проекта в рамках программы поддержки местных инициатив, который победил в конкурсе на выделение средств из бюджета для софинансирования.

Ранее представители инициативной группы граждан выразили обеспокоенность возможностью реализации проекта в современных условиях. Представители администрации в свою очередь заверили, что окажут для этого всевозможную поддержку, чтобы проект был реализован.

Напомним, в этом году в районе запланировано благоустройство 11 проектов в рамках ППМИ.

Зиля БАДРИЕВА.