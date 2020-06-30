Преображение Инорса

Активные жители Инорса обсудили вопросы развития общественных пространств и благоустройства территории озера Теплое.

В мероприятии приняли участие советник главы Башкортостана по развитию общественного пространства и городской среды Ольга Сарапулова, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Николай Ельников, генеральный директор казанского ООО «Проектная группа 8» Дмитрий Смирнов и архитектор Надежда Снигирева.

- Наша задача - получить обратную связь от жителей. Надеюсь, что уфимцы будут активными, внесут свои предложения, расскажут, какой они видят территорию озера, - сказал глава района Сергей Кожевников.

Сейчас планировщики приступают к разработке проекта благоустройства парка на берегу озера. Работы будут начаты в 2021 году. Чтобы не закрывать на время реконструкции территорию полностью, планируется, что пройдут они в два этапа.

- Считаем, что люди, которые живут здесь - лучшие эксперты. Они каждый день сталкиваются с какими-то проблемами. Горожане должны участвовать. Вместе с ними мы выступаем наравне. Архитекторы работают в рамках задач, сформированных жителями, - отметила Надежда Снигирева.

По итогам социологического исследования, которое провели представители ООО «Проектная группа 8», выяснилось, что инорсовцам не хватает мест для активного отдыха и занятий спортом, а также освещения. Жители микрорайона просят провести лабораторные исследования содержимого водоемов и уделить больше внимания безопасности.

- В течение последних двух лет мы видим, что на наш микрорайон обратили внимание. Территория благоустраивается. Может быть, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы но тем не менее. Я живу на берегу озера, поэтому для меня вопрос очень актуален. Мы сталкиваемся с несанкционированным отдыхом. От «гостей» остается мусор, грязь. Считаю, что нужно обеспечить свободный доступ к озеру. Очистить лесополосу нужно. Там захламлена территория. Хочется, чтобы появилась площадка для выгула собак со снарядами для дрессировки. Пока все гуляют в лесополосе, - высказала мнение работница ОДК-УМПО.

- Нужен центральный подъезд к озеру, дабы машины не петляли по дворам, - высказала мнение руководитель проекта «Чистая Уфа» Елена Воробьева.

Обсуждения будут продолжены на онлайн-площадках.

Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

Сегодня в Инорсе проживают 75,5 тысячи жителей.

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Более 82% опрошенных приходят к озеру пешком и проводят здесь больше часа.