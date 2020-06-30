Увлеченным возраст не помеха

Автоматическое устройство для кормления кошек, Кремль, мини-парад, посвященный 75-летию Победы, макет мегаполиса будущего и еще много всего другого... И все это из кубиков обычного конструктора Лего! А собирают их пятилетний Константин и Дарина Федоренкова, которой 12, под присмотром своей мамы.

Действительно, самоизоляция дала возможность больше проводить время с детьми, заниматься их развитием и уделить внимание любимому делу.

– Лего – хобби, которым я увлеклась с появлением детей, впоследствии переросшее в мою рабочую деятельность, –

говорит Анастасия Федоренкова.

Когда она работала старшей воспитательницей в детском саду № 95, при открытии его филиала было закуплено много разнообразных игрушек, среди которых были и конструкторы Лего Ведо для программного конструирования. Тогда она уже была знакома с этим конструктором, но с такой вариацией не сталкивалась. Увидев ее интерес, заведующая сказала ей: «Вот сама этим и займись: пройди курсы и научи обращаться с чудо-игрушкой наших воспитанников!» – и направила на обучение. Через некотрое время Анастасия начала вести кружок по робототехнике.

Как-то раз ей было не с кем оставить сына и пришлось взять с собой на занятие. Конструирование заинтересовало мальчика, и он начал проситься на занятия. Но так как кружок был предназначен для ребят постарше, она не могла допустить к ним. Пришлось заказать базовый набор и заниматься с ним самостоятельно.

Первое время процессом программирования руководила мама, а сын только собирал. Через некоторое время ему это надоело, и он пошел на хитрость: когда мама оставила ему готовую программу для работы и ушла на кухню, он построил новую схему и по ней собрал небольшого робота.

– Удивилась, увидев вместо самолета робота, ведь я его специально не обучала, и не думала, что он уже знает программирование, – говорит женщина.

Весной в одной из групп по робототехнике Анастасия увидела очередной конкурс изобретений. До этого уже были опыты участия в различных мероприятиях, поэтому не раздумывая задалась целью побороться за Мини-кубок Голдберга и всей семьей стали думать, что бы такого построить, чтобы всех удивить.

Подсказку дала ситуация, сложившаяся из-за коронавируса. Во время самоизоляции семье часто приходилось ездить в деревню, чтобы отвезти родителям продукты. В эти дни два кота породы мейн-кун, которые абсолютно не переносят дорогу, оставались дома одни. Несмотря на то, что на кухне было достаточно еды и воды, животные не умели рационально распределять корм, и к приезду хозяев их ждали голодные питомцы. В один из понедельников, после приезда из деревни глава семейства в шутку сказал домочадцам: «А вот придумали бы вы что-нибудь для их питания во время нашего отсутствия, я бы вам сам первое место дал!» И ведь получилось, как в воду глядел!

Брошенные наспех слова Анастасия взяла на вооружение. Перелопатив массу информации, пообщавшись на форумах робототехники, через несколько дней она поделилась своими идеями с супругом и детьми, которые ее поддержали. Когда работа закипела, одним Лего не обошлось – пришлось подключить и цепной механизм, и толчковой подачи, также пригодились брусья из игры «Построй башню».

– Добавляем новые связки, а времени все недостаточно: строим часами – разрушаем за 12 секунд. Но нас спасла бутылка с водой – пока она медленно опустилась, и пошла водица, секундомер натикал необходимые 25 секунд, и наш видеоролик был готов, – говорит Анастасия.

Оставалось только отправить запись по указанному адресу и ждать результата.

В начале мая знакомый ТОК-центра «Умникум» из Бирска предложил ей поучаствовать в конкурсе, посвященном 75-летию Победы. Сначала Анастасия отказалась, так как после Кубка Голдберга устала, да и пока не были известны его результаты, не хотелось браться за что-то новое.

На выручку пришел сын Константин, который, даже не зная про конкурс, взял да спрограммировал два танка и организовал между ними баталии. В то время, когда отменили праздничные мероприятия, в семье Федоренковых в честь прадедушек командовали своим парадом.

Анастасия говорит, что у каждого ребенка свой характер, свои особенности. Нередко родители приводят детей, которых абсолютно не интересует роботостроение. С ними работать сложнее, но возможно. Чтобы получить результат, необходимо найти то, что интересует ребенок и попытаться воздействовать через это.

Бывают и ситуации, когда приводят способных детей, но принять участие в конкурсах не позволяют возможности. Так, например, в прошлом году она смогла свозить в Москву семилетнего мальчика.

– Выезжая на такие встречи, дети учатся общаться между собой. Участие в конкурсах необходимо для детей любого возраста, ведь это часть социума, исчезает стеснительность, скованность, – считает педагог.

Алина ГАРИПОВА.

Фото из личного архива героев.