Мини-оазис во дворе

Уже четвертый год во дворе дома по улице Казанская, 6 по весне появляется мини-оазис, который радует жителей до самой осени. Облагораживает находящийся напротив своего подъезда кусочек земли «серебряный» волонтер Гульнара Валеахметова.

- Луковичные начинают всходить и распускаться сразу после того, как сходит снег, затем идут люпины, маки, флоксы. Сейчас они уже отцвели. Настала пора окопников, ромашек, - знакомит с обитателями зеленого уголка Гульнара Габдулбарыевна.

Идеей посадить во дворе цветы и саженцы загорелась сразу после того, как переехала на улицу Казанскую, поскольку не давал покоя небрежный вид территории. Однако из-за особенностей грунта - он был каменистый и тяжелый - одна не управилась: разместила в социальной сети объявление с просьбой о помощи.

Первыми откликнулись волонтеры из БашГАУ: вчетвером за три часа вскопали участок. Затем пришли двое мужчин, пожелавшие остаться неизвестными. Принесли 8 саженцев дуба красного, 6 из них прижились.

- Они подрастают на смену старому клену, - говорит собеседница.

Сейчас на цветнике более 30 видов различных растений. В первое время рассаду покупала в магазине, но, поняв, что влетает «в копеечку», начала искать другие возможности.

- Развожу рассаду сама, клубнями и семенами делятся приятели. Чайными розами обменялись с моим знакомым их общества инвалидов. Из Кандров привезла рябинник, из Туймазинского района - зверобой, лук декоративный - из Бурзянского района. Когда выезжаем за город, всегда беру с собой мешки, лопату. Есть тут даже кавказские кустарники - тамариксы. Их везла в поезде в ведрах, - делится опытом женщина.

В среднем уходу за растениями Гульнара посвящает по два-три часа в день. Прополкой и поливом занимается ранним утром или по вечерам. Ее благое начинание поддерживают дети и соседи, но есть и хулиганы, которые срывают красивые бутоны и выдергивают растения с корнем.

Добрыми словами активистку поминают в обслуживающей дом организации. Хвалят за стремление создать вокруг себя красоту, креатив, трудолюбие. По ее просьбе три года назад жилищно-коммунальные службы поставили вокруг клумбы забор.

- Приятно работать, когда есть такие помощники. Гульнара Валеахметова по своей инициативе ухаживает за цветниками, а там где не справляется сама, просит нашей помощи. Мы предоставляем технику, привозим землю, когда нужно, или помогаем скосить траву, - отмечает мастер участка управляющей компании - ООО «Комсомольский» Фахис Идрисов.

- Мы обслуживаем 82 дома с прилегающими к ним территориями - около 44 дворов. Казанская, 6 на хорошем счету, - отмечает директор ООО «Комсомольский» Альфир Миниахметов.

Кстати, Гульнара Габдулбарыевна тесно сотрудничает с управляющей организацией. Второй год замещает диспетчеров в период их отсутствия: принимает заявки, распределяет их по участкам, слесарям, электрикам, мастерам.

Мария НИКОЛАЕВА.