Чего хочет женщина

В Республиканском клиническом онкодиспансере прошла замечательная акция, спонсорами которой стали несколько семей, а организовала ее руководитель Ресурсной компании «Башинтерконтакт» Лилия Кучимова. Сумма пожертвований превысила 300 тысяч рублей.

- Врачи Республиканского онкодиспансера всю жизнь на передовой, а сейчас на них свалилась двойная нагрузка. Здесь лечат не только высокими технологиями и золотыми руками, но и надеждой, - пояснила Лилия Аслямовна. - Мы решили организовать для медиков и наших дорогих женщин-пациенток маммологического отделения благотворительную акцию. Для ее проведения свои средства вложили семьи Ахтямовых, Минигалеевых и Кутлуевых.



Заведующий маммологическим отделением, к.м.н., онколог высшей категории Марат Галеев признался:

- В стенах нашего учреждения акция, посвященная пациенткам с раком молочной железы, проходит впервые. Женщинам очень нужна такая поддержка: лечение тяжелое и длительное. Нам привезли протезы молочной железы для тех, кому мы вынуждены удалить больной орган, хотя мы все больше и больше стараемся по возможности сохранить его. Поставив имплант - так называемый экзопротез - мы сможем придать женщинам уверенности, они покинут больницу без чувства неполноценности, и им легче будет восстановиться, снова начать жить.

Анна Разбежкина перенесла сложнейшую операцию на груди. Рассказывает, что во время третьей беременности два года назад врач обратил внимание на уплотнение молочной железы, рекомендовал обследоваться. Ничего не беспокоило, но многодетная мама решила провериться несколько дней назад - и когда обнаружила шишку. Поставленный диагноз шокировал: онкология второй стадии, требуется срочное хирургическое вмешательство. Теперь она вернется домой без чувства того, что случилось что-то непоправимое.



А еще женщинам подарили бюстгальтеры - прекрасные, дорогие, стоимостью от 3 до 6 тысяч, они позволят женщинам почувствовать себя нужными, желанными. И уже для всех - и пациенток, и сотрудников отделения Лилия Аслямовна привезла огромный эксклюзивный торт только из натуральных ингредиентов, украшенный клубникой, а также кумыс.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.