По дорогам Нижегородки

Улица Нехаева встретила нас запахом горячего асфальтобетона и грохотом дорожной техники. Являясь одной из главных в Нижегородке, ныне она переживает капитальный ремонт. За дело взялись мастера ОАО «СТС-АВТОДОР». Обновление основательное - на всех полосах. Тем интереснее, что движение транспорта ограничено лишь частично. О планах по проведению трассы в порядок и многом другом рассказал прораб Ямиль Луманов.

- Эта работа ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Дело в том, что раньше на этой улице проводился лишь ямочный ремонт, что можно назвать временной мерой. Нынче же практически полностью заменим покрытие на участке между улицами Карьерной и Выгонной. Начались работы еще в мае, завершиться они должны 23 июня.

Эта дорога практически связывает разные концы микрорайона, значение ее велико. Учитывая это, рабочие не стали полностью перекрывать движение, а сделали это в шахматном порядке. В первую половину дня ремонту подвергалась правая сторона, а левая была свободна. Затем, когда свежий асфальт превращался в камень, запрещающий знак переносился уже на другую часть. Оправданность этого метода мы увидели на практике: не прошло и пяти минут, как мимо ремонтников промчались несколько автобусов и десяток легковых машин.

Да, именно промчались: еще недавно из-за временных заплаток трасса была похожа на лоскутное одеяло, теперь она идеально ровная. Хотя геодезист предприятия-подрядчика Ильхам Гафуров согласился с этим лишь отчасти.

По его словам, новое полотно имеет обязательный уклон, более того - он заложен в проекте.

- Это делается для продления срока службы асфальта. Благодаря нюансам наклона на дороге не задерживаются осадки, что уменьшает коррозию материала, - объясняет он.

Разговаривать не так просто, ведь совсем близко от нас гигантские катки приминают асфальтовый расплав своими массивными траками. Даже в нескольких метрах грунт под ногами вибрирует от давления мощных силовых установок. На профессиональном языке этот процесс называется уплотнением. И если сразу после выкладки толщина асфальтового слоя достигает семи сантиметров, то после тщательного утрамбовывания - уже четырех, что и требуется. Как только катки отработали участок, к нему подходит инженер с необычным прибором в руках. Приложив к раскаленной поверхности широкую мембрану, мужчина объясняет: это измеритель плотности. Просвечивая каменный панцирь, машинка не только определяет нужный коэффициент, но ещё и показывает градус уклона.

Узнав, что отклонений нет, мы движемся дальше в сторону «передовой». Участок ремонта потянулся на 1600 метров. Пока мы идем, прораб рассказывает о технологии.

- Сначала мы фрезой сняли отслуживший свое камень, таким образом подготовив площадку. Продувка сжатым воздухом, битумная проливка - все как полагается. Собственно асфальт укладываем в два слоя. В составе нижнего крупная щебенка – благодаря этому он устойчив к ударам. Основа верхнего слоя, который у нас перед глазами, состоит из мелкой фракции, что дает устойчивость к истиранию колесами.

Сантиметр за сантиметром поднимая кузов своей машины, водитель «КамАЗа» сбрасывает в жерло асфальтоукладчика черную, пышущую жаром смесь. Мигая десятком огоньков, немецкий агрегат высыпает расплав уже на дорогу, разглаживая его стальными «руками». На выходе его встречают рабочие с лопатами, а специалист термометром замеряет температуру материала. Значение нормальное - 150 градусов.

Когда асфальт немного «сбросит градус», его спрессуют. Окончательно затвердев, он примет на себя давление сотен автомашин. Нормативное время службы дорожного покрытия - четыре года.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.