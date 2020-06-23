Дело всей жизни

Трое сотрудников городской клинической больницы №13 удостоены Почетных грамот городской администрации. Среди них - палатная медсестра отделения медицинской реабилитации Альмира Львова.

За весь стаж в 33 года в ее трудовой книжке - всего две записи. Пока училась на вечернем отделении в медучилище, работала санитаркой в кардиологии, а после окончания учебы вышла медсестрой.

- Как получилось так долго проработать на одном месте?

- Надо очень любить свою работу. О пенсии даже не думаю. Верьте или нет, но я каждый раз жду, когда закончатся выходные, чтобы поскорее пойти на работу. Сад, огород - это все тоже есть в моей жизни, но на них вполне достаточно пары дней в неделю.

Рабочий день начинается с 8.00 часов и длится до 16.00. Сначала - прием дежурства у постели больного, затем - раскладка лекарств, инъекции и выполнение назначений врача.

- Тяжелых пациентов сами кормим, меняем памперсы. К этому мы уже привыкли. Да и кто им поможет? Некоторые даже не могут самостоятельно перевернуться на бок, - рассказывает Альмира Абриковна.

Как признается медсестра, после окончания медучилища было желание продолжить образование и поступить в медицинский институт, но к тому времени она уже вышла замуж и родила ребенка. Появились семейные заботы и хлопоты.

- Очень хотела стать врачом, но не сложилось по семейным обстоятельствам. Нужно было работать. Если бы поступила тогда, стала бы терапевтом или кардиологом, - говорит она.

Почетную грамоту от администрации города руководители медучреждения торжественно вручили прямо перед стационаром.

- Для меня каждое награждение - особенное. Благодарственные письма, почетные грамоты - все это вызывает чувство гордости и повышает авторитет в коллективе, - говорит наша героиня. - И, конечно же, очень приятно, когда поздравляют родственники, коллеги, а в соцсетях видишь длинную ленту добрых пожеланий.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото предоставлено героиней.

Корзинка на подложке

С Днем медицинского работника сотрудников медорганизаций и ветеранов здравоохранения поздравил глава районной администрации Сергей Кожевников:

- Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! В этот день мы выражаем особую благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, работникам службы скорой помощи - всем, кто стоит на страже самого главного для каждого человека - здоровья, кто спасает жизни людей.

В 2020 году на все мировое сообщество обрушилась большая угроза - новая коронавирусная инфекция. Но благодаря вашему профессионализму, компетенции вы спасли жизни многих людей и продолжаете свое благородное дело.

Уважаемые медицинские работники! Примите слова искренней признательности за ваш труд, за верность своей профессии, за внимание к каждому, кто обратился за помощью. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.