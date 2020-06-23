Заявления рассмотрим все!

- Подала заявление на выплату на детей от 3 до 7 лет еще в конце мая. Но подтверждения еще не получила. В остальных районах эта работа идет исправнее. С чем это связано? - обратилась в редакцию с вопросом демчанка Марина Луговая.

Ситуацию прокомментировала заместитель начальника отдела Демского района ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения Равия Курамшина:

- С 20 мая на выплату на ребенка от трех до семи лет поступило 1578 заявлений. На этот объем в отделе назначения пособий работают два человека. При хорошем раскладе дел в день можно рассмотреть 8-10 заявлений. Но и этой цифры достичь удается не всегда, так как большинство заявлений оформлены неправильно и приходится ждать, пока донесут необходимые документы. Также мы ждем ответ из ЗАГСа о регистрации брака, из паспортного стола, ЕРКЦ, пенсионного фонда и подтверждения информации обо всех источниках дохода.

Определенную сложность создают и сами заявители – на просьбу о предоставлении документов отвечают, что это наша забота. Не хотят понимать, что мы просто стремимся таким образом ускорить процесс.

Было заявлено, что решение о назначении либо отказе в выплате должно приниматься в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. В случае отсутствия сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, срок рассмотрения может продлеваться до 20 дней со дня приема заявления. Но мы и в эти сроки не успеваем укладываться, хотя привлекли специалистов из другого отдела, выходим в выходные дни и задерживаемся допоздна.

К сожалению, пока рассмотрены только заявления, поступившие с 20 по 22 мая - это лишь малая часть общего объема. Хочется попросить заявителей набраться терпения и подождать – ни одно заявление не останется без внимания, все рассмотрим и вынесем решение.

Айлина АРСЛАНОВА