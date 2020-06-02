Дверь в самостоятельную жизнь

Ключи от заветной квартиры в соответствии с Федеральным законом и Законом РБ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» получил студент-медик Рустем Князев.

- Это первая моя квартира, поэтому не могу описать свои чувства, - только и может сказать Рустем.

– Квартиры предоставляются на основании договора найма специализированного жилого помещения, далее после 5 лет заключается договор социального найма жилого помещения и квартиру можно оформить в собственность, - рассказала начальник отдела по учету и оформлению жилья администрации района Ирина Вагапова.

Квартира, которую получил Рустем – однокомнатная, в 36 квадратных метров, расположена в новом, строящемся микрорайоне, один квартал которого уже заселен. По мере роста здесь будет появляться необходимая социальная инфраструктура.

- И как вам здесь? Нравится? - поинтересовались мы у Рустема.

- Я тут совсем недавно – только обживаюсь и начинаю привыкать к новым реалиям, – скромно говорит он. – Хотя квартира была почти готова к проживанию, с чистовой отделкой, подключенными сантехникой и электрической плитой. Хотя кое-какие подготовительные работы провести пришлось.

Изначально, узнав, что жилье расположено на 14 этаже, подумал: высоковато, но теперь видит в этом свои плюсы. Окна зала и кухни обращены в сторону Белой. Выглядываешь и видишь невероятную красоту: поле, лес, водную гладь. Дышишь свежим воздухом, любуешься безмятежностью природы. Ритм жизни здесь намного спокойнее, чем в центре.

– Правда, пока ощущается недостаток общения. Все мои близкие остались в центре, – признается хозяин.

Оно и понятно. Парень рос в большой семье. С 10 лет воспитывался ненейкой, которая оформила над ним опеку. Вместе с ними жили также младшие брат с сестренкой, в гости часто приходили малолетние племянники, чтобы поиграть со старшими.

Сейчас Рустем учится на 4-м курсе медицинского университета по специальности «лечебное дело» и мечтает стать сердечно-сосудистым хирургом.

– Кардиограмма может рассказать многое о сердце. Если с человеком случился инфаркт, то она обязательно покажет нарушение. К примеру, у этого пациента наблюдается тахикардия, пульс аритмичный, – читает он диаграммную ленту.

– А по работе у меня обязанности скромные, – шутит студент-медик. Пока что Рустем подрабатывает в больнице медбратом, а зарплату копит на ремонт.

- Оказывается, иметь собственное жилье – это большая ответственность. И квартплату надо платить вовремя, и меблировать. Пока моих накоплений хватило только на предметы первой необходимости: холодильник, кровать, стол, стулья, – рассказывает он, – а планы грандиозные. Предстоит перепланировать функциональные зоны. Совместив кухню с залом, организовать большую гостиную, где можно будет собираться с друзьями и играть в настольные игры. Дальний угол перегородить под комнату отдыха. Перепланировку Рустем планирует сделать своими руками. Строительным делам он научился еще в детстве, когда помогал по хозяйству в деревенском доме.

Что ж, пожелаем ему воплотить задумку в реальность.

Сам Рустем и его приемная родительница Ляля Каримова выражают благодарность администрации района за предоставленное жилье, и специалистам отдела учета и распределения жилья администрации Советского района в лице начальника Вагаповой Ирины за их внимательное, доброжелательное отношение и профессионализм. А также за содействие на всех этапах нелегкого пути: начиная со сбора необходимых документов и постановки на учет до момента оформления договора найма.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора.