Режим смягчается

В Башкирии открыли торговые центры, музеи и библиотеки. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров сегодня на еженедельном оперативном совещании, которое прошло в правительстве РБ в режиме видеоконференции.

Про открытия

Руководитель региона Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Отменяется требование о соблюдении 14-дневной самоизоляции гражданами, прибывшими из Москвы и других регионов.

Лица, проходящие спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства, члены сборных команд Российской Федерации и Республики Башкортостан, члены профессиональных спортклубов с сегодняшнего дня могут приступить к тренировкам в спортзалах. Фитнес-клубы по-прежнему закрыты.

Возобновляется работа торговых центров, однако работа расположенных на их территории фудкортов и кафе, детских досуговых центров и кинотеатров запрещена. Открываются музеи и библиотеки, имеющие отдельный вход. Обязательным остается соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

Для пожилых людей старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции, за исключением походов в магазин, аптеки или салоны связи, а также поездок на дачу при наличии паспорта, членской книжки или документа о праве собственности на участок или дом.

Про «Алга»

Радий Хабиров прокомментировал решение правительства России о создании на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга», отметив, что это стало главным событием для Башкирии наравне с открытием инфекционного госпиталя под Уфой. Особая экономическая зона - это часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. ОЭЗ «Алга» - это территория площадью 470 га, где расположены три крупных промышленных города: Ишимбай, Салават, Стерлитамак, развита инженерная, кадровая, научная инфраструктура, имеется большое количество трудовых ресурсов.

Про лидерство

Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по снижению административной нагрузки на бизнес. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей РБ Флюр Асадуллин. Республика вышла на 11-ю позицию, поднявшись с 38-го места, занимаемого годом ранее. Это показатель улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в регионе.

Про выплаты

Тысячи семей Башкортостана начали получать президентские выплаты на детей. Об этом сообщила вице-премьер - министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. На единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать 709 тысяч детей от 3 до 15 лет включительно. Поддержку получат и 90 тысяч малоимущих семей с детьми от трех до семи лет включительно. В два раза повышается минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в семьях, где родители являются студентами или безработными.

Про День поминовения

6 июня кладбища открываются для посещения. С 8 до 22 часов Южное кладбище будут обслуживать 29 автобусов по маршрутам №30 «ТСК «Пушкинский - СТО» и №30К «ТЦ «Башкортостан» - СТО», дополнительный транспорт пустят с остановки «Ул. им. Округа Галле». На Северное кладбище посетителей доставят 25 автобусов по маршруту №15 «ДК УМПО - Поселок Тимашево». При увеличении пассажиропотока на линию выпустят еще больше машин.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.