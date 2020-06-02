Дворы заживут по-новому

- В Черниковке прошла моя молодость, и я хорошо помню, какой она была раньше. Сегодня мы можем вдохнуть в нее новую жизнь благодаря программе «Башкирские дворики», - говорит жительница дома №39 по улице Ульяновых Татьяна Старцева.

Она, кажется, знает о своем доме все: какими ухоженными и тенистыми прежде были здешние дворы, как сверкали на солнце струи фонтана, в который в жаркие летние денечки любила окунуться детвора. Строили действительно на века, потому что рукотворный водоем, несмотря на потрескавшуюся краску, действует до сих пор.

Прежде от черного хода к фонтану вела асфальтированная дорожка, но сегодня в ней нет необходимости: дверь давно забита.

- По межеванию фонтан относится к 39-му дому, хотя к нам он ближе, - горячится старший по дому №37 Алексей Варзанов. - Отдайте его нам и увидите, как он преобразится.

Алексей слов на ветер не бросает: его двор привели в порядок три года назад, фасад здания - и того раньше.

- Вот, своими руками сделали заземление, - показывает нам свои достижения инициативный председатель МКД.

Его примеру последовал и выбранный в августе прошлого года председателем 39-го дома Андрей Мусин.

Кажется, чего проще: собрать подписи жильцов и подать заявку на участие в программе по благоустройству. Но не так все просто. Дело в том, что к 39-му примыкает со стороны улицы Калинина общежитие со 156 комнатами.

- Раньше оно было на балансе нефтеперерабатывающего завода, здесь жили специалисты, - поясняет Старцева. - На этаже - одна кухня и туалет. Теперь комнаты, по сути, превратились в малосемейки. К тому же номера квартир двоятся. Например, в нашей части квартира под номером девять и в общежитии - с таким же. Корреспонденцию и платежки часто путают. Если человек сознательный, то не поленится: доставит «тезке», а нет - мороки не оберешься.

Поэтому мечта жителей здания, что по Ульяновых - добиться самостоятельного адреса, как было раньше. А пока его жители вроде как заложники тех, кто живет в общежитии. У его обитателей большие долги по квартплате, поэтому всему дому в свое время не поменяли старые окна на пластиковые.

Но Алексею Владимировичу удалось-таки убедить общажников поставить свои подписи.

- Мы собираемся организовать ТОС, - рассказывает Мусин. - Начинаем с малого, а в идеале хотим привести дом в порядок. Это же объект архитектурного наследия, его сохранить надо. Сейчас добились включения в программу «двориков», следующий этап - капитальный ремонт фасада.

Со всеми действующими лицами мы познакомились на прошлой неделе, когда во дворы прибыла комиссия, чтобы осмотреть место проведения работ и выслушать пожелания активистов.

Итак, что же предстоит сделать?

Прежде всего, во дворах домов №№31, 35, 39 по Ульяновых и №8, 10 по Калинина появится новый асфальт, места для парковки, будут обустроены тротуар, пешеходные дорожки, установят новые опоры освещения. Появятся сов ременные детские игровые комплексы с резиновым покрытием плюс набор турников, скамейки. За безопасностью будут следить камеры видеонаблюдения.

- Несмотря на то, что в текущем году сократилось количество дворовых территорий, в которых будет проводиться благоустройство, возросло количество домов, участвующих в данной программе, что позволяет провести комплексное благоустройство, - отметил и.о. начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

На этой неделе подрядные организации приступят к работам. Пройдет совсем немного времени, и старые дворы заживут новой жизнью. Вместо тополей, которые помнят здешних старожилов еще детьми, посадят молодые деревца.

- Мой внук Черниковку ни на какой район не променяет, - подытоживает наш разговор Татьяна Старцева. - Я, говорит, ее патриот.

Светлана ЯНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка

В рамках республиканской программы «Башкирские дворики» в 2020 году в Уфе запланировано благоустройство 35 дворовых территорий, которые объединяют 169 многоквартирных домов.