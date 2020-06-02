Не хуже, чем в Австрии

Летом в эксплуатацию планируется сдать новый корпус Республиканского клинического онкодиспансера. Строительство находится под контролем главы республики Радия Хабирова и Министерства здравоохранения. Ежедневно на возведении объекта трудятся более 250 человек. Есть много текущих моментов, однако строители обещают к началу июля все недоделки устранить, и корпус будет готов для приема первых пациентов.

На первых трех этажах будут работать врачи поликлиники, это онкологи различных специальностей, урологи, гинекологи, проктологи. Выше два этажа займет диагностика: эндоскопия, рентгенография, компьютерная томография, УЗИ.

Стационар расположился с третьего по восьмой этаж. Палаты в основном трехместные, в каждой - санузел и душевая. В палаты предусмотрена подача газа, кислорода, вакуумоотсос, установлена кнопка вызова для медперсонала. Для комфорта пациентов на лестничных пролетах установлен эскалатор.

Действующий хирургический корпус с первого по третий этаж соединяется с пристроем переходами. С вводом нового корпуса сюда переведут треть пациентов. В планах - проект по строительству многоуровневой стоянки на территории больничного городка, также возведение новых корпусов.

- Возвращаясь со стажировок из Германии и Австрии, на обходе в своей клинике, я видел, как разительно отличаются условия пребывания пациентов. В каких условиях вынуждены были лежать больные? В 5-6-местных палатах без ремонта и вентиляции, без туалета и душевых. Коробила мысль, почему наши люди – победители, должны содержаться в таких условиях? Чем мы хуже? И вот наконец мечта моя, всего коллектива и пациентов сбылась.

Однако новый корпус – это не только комфортные палаты. РКОД борется за строгое соблюдение клинических рекомендаций, утвержденных приказом Минздрава РФ № 915н от 15 ноября 2012 года. Так что здесь подходят к лечению комплексно, согласно стандартам. Для определения правильной схемы лечения пациенту необходимо решение консилиума в составе онколога и радиолога. Есть онкология, при которой необходима операция, есть случаи, где нужна химиотерапия или требуется лучевая терапия, иногда химиотерапия или ее сочетание с лучевой терапией необходимы до операции и, безусловно, часто эти методы используются уже после хирургического вмешательства. От такого лечения зависит благоприятный исход.

Строительство нового корпуса поднимет онкологическую службу на более высокий уровень. В перспективе – сделать ее лучшей в стране, и здесь дело не только в замечательных условиях, но и в высококвалифицированных специалистах, которые производят сложнейшие операции.

Но это еще не все. В республике, помимо четырех центров амбулаторной онкологической помощи, в прошлом году открылось отделение химиотерапии на базе городской клинической больницы №1 города Стерлитамака. Если еще в прошлом году оттуда поступало много жалоб, особенно от пациенток с раком молочной железы, то сейчас их – единицы. В этом году открылись еще три филиала, и они успешно работают в городе Белорецке, Бирске и Кумертау, планируется еще открытие двух - в Нефтекамске и Октябрьском. Теперь жителям республики не придется ездить в Уфу, а горожане смогут более оперативно и своевременно получать медицинскую помощь. Все филиалы 2 раза в день подключаются к совещаниям и оперативкам, проводимым в РКОД. Врачи активно участвуют в научной работе, в консилиумах. В принципе, это те же сотрудники онкодиспансера, с хорошей практикой, взращенные в РКОД. И результаты проделанной огромной работы ощущаются.

Ирина ШИПУНОВА.

На снимке: новый корпус РКОД.

КОРЗИНКА

Общая площадь здания - 20 тысяч квадратных метров. На строительство и закупку оборудования из федерального и республиканского бюджетов выделено почти 2,5 миллиарда рублей.