Городским рабочим посвящается

…Шипя и пузырясь, черная жижа выпускает густой пар. На ее остывающей поверхности возникают и лопаются многочисленные пузыри, испаряя в холодный воздух остатки воды. А в десятке метров от нее дорожные рабочие уже заделывают очередную выбоину. Конец мая коммунальщики района встретили активным трудом на ниве ямочного ремонта.



Мини-завод на колесах

Крупной транспортной магистралью улицу Зенцова назвать сложно. Тем не менее автомобильная нагрузка на нее довольно высока: в часы пик она часто служит объездным путем в центральную часть столицы. Потому состоянию асфальта на ней дорожники уделяют большое внимание.

- Молодцы, что заделываете эти ямы. Только вот в той же Нижегородке вас давно не было видно, а там ремонт тоже нужен. Когда доберетесь до частного сектора? - спрашивает у мастеров в оранжевых спецовках прохожий Александр Жаворонков.

В ответ звучит короткая фраза: работаем согласно плану. Разумеется, дорожникам помогает техника. О том, как это происходит, мне рассказал их бригадир, назвавшийся Маратом.

- Видите вот эту установку? Мы ее называем мини-заводом на колесах. Температура внутри бункера доводится до 150 градусов, битум перемешивается с минеральными добавками. Пока масса «дозревает», готовим поверхность. Перфоратор, компрессорная продувка - теперь яма готова принять заплатку. Такой асфальт называется «литым», он разработан специально для ранней весны и поздней осени, - объяснил он.



Помогает дорожникам и трактор: на моих глазах он привозит вибростанок, необходимый для уплотнения нового асфальтового полотна. Выгрузить агрегат из тележки под силу лишь двум взрослым мужчинам.

Впрочем, трамбовка асфальта происходит лишь на последнем этапе. Прежде чем «закрыть» колдобину, мастера отбойниками стесывают ее стенки, затем сжатым воздухом выдувают из нее пыль и грязь. После этого дно ямы проливается расплавленным битумом, который обеспечивает хорошую сцепку асфальта. Варка и выкладка самой асфальтобетонной смеси, ее формование и уплотнение - отдельный процесс, занимающий от одного до нескольких часов. По окончании работ новенькая заплатка обносится красной лентой, дабы покрытие успело выстояться.

Что у «коня» под капотом?

Тем не менее, дорожники стараются не ограничивать движение надолго. Очень многое в их работе зависит от техники: случись поломка - процесс затормозится. Но вероятность такого развития событий минимальна по одной простой причине: все машины прошли плановый техосмотр. О том, как прошло это мероприятие, рассказал тракторист Ильшат Сафиуллин. Его «стальной конь» прошел проверку без единого нарекания.

- А что, я работаю уже не первый год. С одной стороны, любой водитель старается беречь свою машину, с другой - у нас хорошая ремонтная база. Ну и за основными показателями - такими, как состояние двигателя, аккумулятора, гидравлики - мы следим особенно тщательно, - поделился он.

По словам Ильшата, отдельное внимание при осмотре уделялось документам. Технический паспорт и остальные бумаги всегда должны быть в кабине, равно как и аптечка или огнетушитель. Электрическая и тормозная системы авто проверяются отдельно, никаких компромиссов здесь быть не должно: сигнал обеих фар должен быть четким, длина пути торможения - соответствовать нормативу. Открывая капот, инспектора прежде всего смотрят на чистоту двигателя и состояние аккумулятора. Рассказывая об этом, Ильшат Сафиуллин даже приоткрывает двигательный отсек: мол, полюбуйтесь, работает как часы.

Попрощавшись с укладчиками, я сажусь в кабину трактора. Следующая наша точка - в Нижегородке. Правда, там не асфальт, а обычная очистка мусорной площадки. «Видите, какая у меня разнообразная работа», - улыбаясь, говорит водитель. Пока мы движемся по частному сектору, отмечаю опрятность контейнерных площадок. Нужная нам - со стороны улицы Вокзальной. Там трактор уже ждет оранжевый «КамАЗ». Орудуя ковшом, Ильшат загружает в кузов грузовика твердые бытовые отходы. В основном - спиленные дачниками деревья, старая мебель, строительные материалы. Теперь все это будет вывезено на полигон.

Егор СОЛНЦЕВ.